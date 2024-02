Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Alberto Mandolesi: aveva 76 anni

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Negli ultimi giorni si è letto di una situazione particolare per quanto riguarda la Serie A e la FIGC. Il Corriere della Sera ha ricostruito la situazione, parlando anche di una lite tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e l’avvocato dell’Inter Angelo Capellini. Ciò che non andrebbe a genio ai presidenti dei club sarebbe la figura di Beppe Marotta, Ad del club nerazzurro ma anche rappresentante di tutte le società all’interno del consiglio federale. Per questo motivo domani in un’assemblea di Lega che si preannuncia più infuocata del previsto potrebbe essergli richiesto di rassegnare le dimissioni.

Lite tra Serie A e Figc

Tornando a questa contrapposizione di cui si sta parlando negli ultimi giorni, sembra che il motivo dell’incongruenza tra le due realtà sia da ritrovare nelle politiche del calcio italiano con la tanto attesa riforma dei campionati all’orizzonte. Che nel calcio italiano servano riforme è un’idea comune e condivisa: il problema nasce nel momento in cui si va ad approfondire quella che è la migliore strategia: da una parte la FIGC con un piano da proporre il prossimo 11 marzo. Dall’altra la Serie A, che sembra pensare a un “modello Premier League”, in cui aleggia l’idea di separarsi dalla Federazione per ottenere maggiore autonomia.

