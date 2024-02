Serie A, goleada per Fiorentina e Bologna: 0-0 tra Monza e Verona

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Fiorentina-Frosinone 5-1

Quest’oggi 11 febbraio sono in programma altre 5 gare valide per la 24esima giornata di Serie A. Alle ore 12:30 l’anticipo tra Fiorentina e Frosinone, che ha visto una netta vittoria dei padroni di casa: prima rete in maglia viola per l’ex Roma e Torino Andrea Belotti. Poi ancora Ikonè e Martinez per chiudere i conti già nel primo tempo. Il 4-0 è firmato da Nico Gonzalez. Tra questo e l’ultimo gol di Barak uno dei pochissimi abbai da parte degli ospiti, con la punizione siglata, con deviazione, da Mazzitelli.

Monza-Verona 0-0

Alle 15 sono andate, invece, in scena Monza-Verona e Bologna-Lecce. La prima è stata una gara che ha vissuto di poche emozioni da segnalare: diversi tentativi nel primo tempo da parte di entrambe le squadre, ma nessuna rete. Al quinto minuto è anche stato annullato un gol a Colombo per i padroni di casa, così come nel secondo tempo il Var ha tolto il calcio di rigore sempre al Monza.

Bologna-Lecce 4-0

Un’altra goleada, dopo quella di Firenze, ha avuto luogo in Emilia: la squadra di Thiago Motta aveva iniziato alla grande, con i primi due gol arrivati nella prima mezz’ora di gioco. Le due reti hanno portato di timbro di Beukema e Orsolini. Doppietta, poi, per Orsolini che porta la sua squadra sul 3-0 nel secondo tempo. Sigla il Poker finale, poi, Odgaard subentrato a Zirkzee, che quest’oggi non ha lasciato il segno.

Genoa-Atalanta il big match tra Milan e Napoli chiuderanno la giornata di Serie A. Domani prevista la gara tra Juventus e Udinese.

