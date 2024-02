SERIE A | Theo Hernández regala tre punti al Milan: battuto di misura il Napoli. Poker dell’Atalanta con il Genoa

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Si è chiusa con il big match tra Milan e Napoli questa seconda domenica del mese di febbraio di Serie A. Allo Stadio San Siro di Milano, per la 24° giornata di campionato, sono stati i padroni di casa rossoneri a conquistare i tre punti, grazie all’1-0 che ha deciso la sfida contro la squadra di Mazzarri. Gol decisivo di Theo Hernández, arrivato al 25esimo del primo tempo, su assist di Rafael Leão. Una vittoria importante per la squadra di Pioli, che si porta così a quota 52 punti, consolidando il terzo posto in classifica a meno uno dalla Juventus seconda e meno otto dall’Inter capolista. Bianconeri e nerazzurri però hanno una partita in meno disputata rispetto al Milan. Il Napoli invece si ferma con 35 punti al nono posto in classifica.

Nel pomeriggio, più precisamente alle ore 18:00, è andata in scena la sfida Genoa-Atalanta. Gara che ha visto vincere gli ospiti, grazie all’1-4 finale. Dopo l’iniziale vantaggio nerazzurro con De Ketelaere, i padroni di casa, dopo pochi minuti dalla ripresa, hanno trovato il gol del pari con l’ex Malinovskyi. Sei minuti e la squadra di Gasperini torna avanti con il calcio di punizione trasformato da Koopmeiners. Nei dieci minuti di recupero finali, prima con Zappacosta e poi con Touré, l’Atalanta ha chiuso la sfida. Tre punti che mantengono i nerazzurri al quarto posto in classifica con 42 punti, a più tre dal Bologna quinto, più quattro dalla Roma sesta e più cinque dalla coppia al settimo posto formata da Lazio e Fiorentina. Il Genoa di Gilardino invece, si ferma al 12esimo posto con 29 punti.

Atalanta e Milan, due vittorie che si aggiungono a quelle di Empoli, arrivata venerdì, Lazio e Inter di ieri, Fiorentina e Bologna di questo pomeriggio. Sassuolo-Torino (giocata sabato sera) e Monza-Hellas Verona (giocata quest’oggi alle 15:00) si sono chiuse in parità. Domani sera, alle 20:45, la sfida Juventus-Udinese chiuderà la 24° giornata di Serie A.

