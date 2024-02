Bruno Giordano a Radiosei: “Quello che la Lazio ha creato sabato non lo creava da tanto. Con il Bayern è un 50/50”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Bruno Giordano è tornato a parlare di Lazio e lo ha fatto durante la trasmissione “Non Mollare Mai” ai microfoni di Radiosei. L’ex bomber biancoceleste si è detto soddisfatto riguardo la bella vittoria sul Cagliari di sabato pomeriggio e ha voluto dire la sua riguardo l’imminente ottavo di finale di Champions League in programma questo mercoledì allo Stadio Olimpico: mancano 48h e poi sarà Lazio-Bayern Monaco.

Con i campioni in carica di Germania si prefigura una sfida alquanto proibitiva per la squadra di Sarri, ma l’ex numero 9 sembra volerci credere e intravede la possibilità di far brillare quella che potrebbe essere, grazie alla lotta, alla sofferenza e a un pizzico di fortuna, una storica notte europea per la Lazio. Si è poi lasciando andare a un commento per complimentarsi con il capitano biancoceleste Ciro Immobile, che nell’ultimo turno di campionato ha raggiunto lo storico traguardo delle 200 reti in Serie A: semplicemente immenso.

Questo il suo intervento:

“Cagliari Lazio abbiamo visto ciò che speravamo, una squadra che non deve lasciare la partita aperta con le medio-piccole. Non ho visto tanto tatticismo, ma quando sei superiore devi sempre andare con l’idea di fare gol anche rischiando di prendere contropiede. Quello che la Lazio ha creato con il Cagliari non lo creava da tanto, abbiamo fatto diventare semplice la partita mettendola sui binari giusti, fa morale in vista di mercoledì quando vai ad affrontare una squadra straordinaria ma che ora sta in difficoltà. Da quando ha ripreso il campionato il Bayern non ha fatto nemmeno 20 minuti da Bayern, la squadra ha una condizione fisica precaria tolti Sanè e Musiala. Credo che mercoledì la Lazio possa fare un risultato importante, può pareggiarla se non addirittura vincerla se gioca da Lazio.