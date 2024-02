CHAMPIONS LEAGUE | Lazio-Bayern Monaco, il programma della vigilia dei biancocelesti | FOTO

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio è tornata alla vittoria. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Napoli all’Olimpico e la brutta sconfitta per 3-1 a Bergamo contro l’Atalanta, i biancocelesti sono tornati al successo nel campionato di Serie A. Sabato, alle ore 15:00, la squadra di Sarri ha superato con un 3-1 il Cagliari in Sardegna. I biancocelesti salgono così a quota 37 punti in classifica, al settimo posto insieme alla Fiorentina, con un punto in meno rispetto alla Roma sesta, due in meno dal Bologna quinto e cinque lunghezze di differenza dall’Atalanta quarta in classifica.

Nella giornata di mercoledì, tornerà la Champions League per la Lazio di Maurizio Sarri. Infatti, il 14 febbraio, alle ore 21:00, i biancocelesti scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare il Bayern Monaco, nella gara d’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Il club tedesco è reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Bayer Leverkusen nell’ultimo turno di Bundesliga, nello scontro diretto per il primo posto che ora dista cinque punti per il Bayern secondo in classifica.

Come riporta il sito ufficiale della Lazio, domani, martedì 13 febbraio, nel giorno di vigilia, l’allenatore Maurizio Sarri, insieme ad un tesserato biancoceleste, interverranno in conferenza stampa alle ore 14:00 dalla Sala Stampa dell’S.S. Lazio Training Center di Formello per presentare la gara contro il Bayern Monaco. Successivamente, la squadra biancoceleste, scenderà in campo alle ore 15:15 per svolgere la seduta d’allenamento di rifinitura, con i primi 15 minuti aperti ai media.

Lazio-Bayern Monaco non sarà l’unico match che si disputerà questa settimana per l’andata degli Ottavi di Finale. Domani sera, alle ore 21:00, ci saranno le prime due gare, che vedranno affrontarsi Copenhagen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid. Mercoledì, oltre alla sfida dell’Olimpico, sempre alle ore 21:00, è in programma PSG-Real Sociedad.

