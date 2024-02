Il Messaggero | Per Patric e Zaccagni ora serve un miracolo

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Sabato è arrivata una risposta importante che potrebbe rappresentare la svolta. In questa stagione la Lazio, prima delle partite della fase a gironi della Champions, aveva fatto malissimo: appena 4 punti conquistati sui 18 a disposizione. Anche per questo, oltre che per il momento in generale, la trasferta di Cagliari è stato un successo. La squadra si è concentrata sul campionato senza lasciarsi distrarre dalla sfida di mercoledì all’olimpico contro il Bayern Monaco. Inoltre, i biancocelesti hanno vinto segnando tre goal: fra tutte le competizioni nel 2023-24 c’erano riusciti solo contro Atalanta e Frosinone, in entrambe le occasioni giocando in casa.

Nella passata stagione, arrivati a metà febbraio, i biancocelesti erano riusciti a realizzare almeno tre reti già sei volte, fra l’altro anche contro l’Inter e il Milan. Era da quasi un anno (14 aprile 2023) che la Lazio non segnava tre volte in una partita in trasferta, per questo riuscire a imporsi calando il tris a Cagliari non è un segnale di poco conto. Ora però serve la continuità: nelle prossime quattro partite di campionato ci saranno solo sfide vertice con il Bologna in casa, Torino e Fiorentino in trasferta e il Milan all’Olimpico.

Starà ai veterani aiutare la Lazio a superare questo periodo. Felipe Anderson sta mandando segnali incoraggianti con prestazioni in crescita che testimoniano anche la sua intenzione di riavvicinarsi alla società e di strappare il rinnovo. In vista della sfida al Bologna di domenica prossima dovrebbero recuperare anche Zaccagni, che ha il compito, come i suoi compagni, di dare una risposta da una prima parte di stagione deludente.

Corriere della Sera

