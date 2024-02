Lazio-Bayern Monaco| François Letexier arbitrerà all’Olimpico

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Archiviata la vittoria importantissima di ieri contro il Cagliari, la Lazio ora può e deve pensare solo alla sfida di mercoledì. All’Olimpico arriverà il Bayern Monaco, che, per quanto forte, non sta passando un buon periodo. Ieri è arrivata la sconfitta per 3-0 contro il Bayer Leverkusen, un risultato che, come riportato da SkySport, ha scatenato l’ira dei tifosi bavaresi che oggi fuori dal centro sportivo hanno esposto un cartello contro l’allenatore: “Tuchel Vattene”.

I tifosi, però, non sono gli unici ad essere delusi. Thomas Müller nel post partita di ieri è apparso molto arrabbiato e ha commentato così il momento negativo della sua squadra:

“Ad essere sincero, sono inca**ato. Per citare Oliver Kahn: quello che mi manca di noi giocatori sono le palle. Stiamo mostrando approcci decisamente migliori in allenamento. Va bene sentire la pressione, ma ci vogliono energia e libertà, che mancano nel nostro gioco. A volte dobbiamo parlare di noi giocatori. Non c’entra l’allenatore. Abbiamo tanti giocatori internazionali di altissimo livello in squadra, dobbiamo alzare il livello del nostro gioco. Mi aspetto che i giocatori in campo sappiano gestire la pressione. Abbiamo urgentemente bisogno di migliorare e lo faremo.”

Suona quasi come un avvertimento per la Lazio in vista della gara di Champions. A prescindere dal momento attuale, mercoledì sarà comunque una partita “difficilissima, quasi proibitiva”, come detto da Sarri ieri pomeriggio.

