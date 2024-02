Lazio-Bayern Monaco, Immobile a caccia del suo primo gol in un ottavo di Champions League

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Grazie al successo ottenuto a Cagliari contro la squadra di Ranieri, la Lazio è tornata al successo in campionato, con una vittoria che tiene i biancocelesti a cinque lunghezze di distanza dall’Atalanta quarta in classifica, con le due squadre che devono ancora recuperare la gara saltata a causa dell’impegno in Supercoppa italiana, per una Lazio che sarà impegnata in trasferta contro il Torino di Juric. Oltre ai tre punti ottenuti, rilevante è il ritorno al gol su azione di Immobile in Serie A, che mancava dalla prima giornata di campionato, quando il capitano biancoceleste portò in vantaggio la Lazio sul campo del Lecce lo scorso 20 agosto.

Dopo la manciata di minuti finali nella sconfitta di Bergamo, in cui il capitano partenopeo aveva dato segnali incoraggianti al di là della trasformazione del calcio di rigore, a Cagliari Immobile è sembrato decisamente più a fuoco di tante altre uscite stagionali: dopo un inizio complicato fatto di appoggi imprecisi, l’attaccante è tornato a rendersi pericoloso nel primo tempo, avendo un ruolo di rilievo nell’azione che ha portato all’autogol dei padroni di casa, e segnando poi in avvio di ripresa il gol del raddoppio. Nella corsa alla Champions League sarebbe un elemento di incalcolabile valore ritrovare un Immobile in salute, e già da mercoledì l’attaccante avrà l’opportunità di dimostrare che la sua condizione apparentemente ritrovata non è un episodio isolato. Mercoledì sera all’Olimpico i biancocelesti saranno impegnati nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, con il capitano della Lazio pronto a scendere in campo al centro del tridente offensivo, in una competizione che non solo a Roma lo ha visto protagonista.

L’avvio della sua esperienza in Champions League arriva nella stagione 2014-2015, quando con la maglia del Borussia Dortmund riesce ad andare quattro volte a segno nella fase a gironi: prima nel successo con l’Arsenal arrivato per 2-0, poi segnando il gol della vittoria all’andata contro l’Anderlecht, per poi ripetersi contro Galatasaray e ancora contro la squadra belga, per un girone che fece registrare quattro reti messe a segno. Fu protagonista anche nella fase a gironi che vide la Lazio impegnata nella stagione 2020-2021: sbloccò la prima gara del gruppo, andando a segno proprio contro il Borussia Dortmund. Poi la splendida rete contro lo Zenit all’Olimpico, alla quale seguì il rigore trasformato per la sua doppietta personale. Poi altri due calci di rigore, messi a segno in Germania e nel match finale del girone contro il Club Brugge, nella gara che consegnò gli ottavi di finale ai biancocelesti. A dir poco decisivo anche nell’attuale edizione di Champions League, segnando il gol della vittoria nel finale di primo tempo della sfida casalinga al Feyenoord, per poi decidere dalla panchina con una doppietta il match dell’Olimpico contro il Celtic.

È evidente quanto sia complicato questo ottavo di finale da affrontare con il Bayer Monaco, al netto delle difficoltà dei tedeschi usciti nettamente sconfitti dal match scudetto contro il Leverkusen, tuttavia è confortante sapere che la Lazio potrebbe avere a disposizione una ritrovata versione del proprio capitano, nella speranza che possa trovare per la prima volta in carriera un gol agli ottavi di finale di Champions League.

