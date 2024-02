Rambaudi: “La vittoria di Cagliari va presa con le molle prima di dire che la Lazio si è ripresa”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Roberto Rambaudi, ex attaccante della Lazio, ha espresso un’opinione critica sulle recenti prestazioni della squadra, in particolare sulla vittoria ottenuta contro il Cagliari. Parlando ai microfoni di Notizie.com, Rambaudi ha messo in evidenza come, nonostante la Lazio sia riuscita a interrompere una serie di risultati negativi con alcune vittorie convincenti, compreso il derby nella Coppa Italia, la sconfitta subita in Supercoppa contro l’Inter abbia evidenziato alcune fragilità della squadra. Questa instabilità, secondo Rambaudi, mina la coesione e la certezza all’interno del gruppo, aspetti cruciali per mantenere un rendimento costante.

L’ex attaccante ha sottolineato come il rendimento della Lazio di quest’anno differisca da quello della stagione precedente, attribuendo le fluttuazioni a molteplici fattori. Nonostante ciò, Rambaudi ha dichiarato di apprezzare alcuni aspetti della squadra, pur riconoscendo la responsabilità dei giocatori nelle performance altalenanti. Ha inoltre evidenziato la necessità di un approccio più flessibile in campo, criticando la mancanza di un piano B evidente e la gestione della comunicazione da parte della squadra, suggerendo che ci sia spazio per miglioramenti in queste aree.

Rambaudi ha concluso il suo intervento con un cauto ottimismo per il futuro della Lazio, pur riconoscendo che il calendario imminente presenta sfide significative. La sua analisi sottolinea l’importanza di adattarsi e di trovare soluzioni alternative per superare le difficoltà, evidenziando come la costanza nel gioco e una comunicazione efficace possano essere determinanti per il successo della squadra. Le sue parole rappresentano un invito alla riflessione per la Lazio, sollecitando la squadra a considerare attentamente come migliorare e stabilizzare le proprie prestazioni per affrontare al meglio le prossime sfide del campionato.

Di seguito le sue parole:

“La Lazio arrivava da un momento molto particolare, da quattro vittorie consecutive e anche il derby di coppa Italia, sembrava una squadra che si stesse riprendendo, poi però la solita storia, è bastata la sconfitta con l’Inter in Supercoppa per minare qualche certezza in più e queste cose qui non devono accadere. Rendimento diverso rispetto a un anno fa? Le motivazioni possono essere tante, anche se a me la squadra non dispiace. Le responsabilità dei giocatori che ci sono, ovviamente. La vittoria di Cagliari va presa con le molle prima di dire che la Lazio si è ripresa, troppi alti e bassi. Mi aspettavo un po’ di più nei concetti di gioco, ma anche nell’avere un piano B che, da quello che abbiamo visto, non mi sembra di aver notato. I giocatori con la monotonia non è che vadano tanto d’accordo, poi a mio modo di vedere non è che mi faccia impazzire con la comunicazione, dovrebbe rivederla un po’. Ora speriamo che le cose vadano meglio, anche se il calendario è bello tosto da qui in avanti…“.

