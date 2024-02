SERIE A | L’Udinese sbanca l’Allianz Stadium: battuta di misura la Juventus

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La 24esima giornata di Serie A si conclude con un risultato a “sorpresa”. L’Udinese, in casa della Juventus, conquista tre punti importanti e pesanti in chiave salvezza. Vittoria di misura, con lo zero a uno che porta la firma del difensore Lautaro Giannetti, in gol al 25esimo del primo tempo. Successo che porta così la squadra di Gabriele Cioffi al 15esimo posto con ventidue punti, a più tre dall’Hellas Verona terzultimo in classifica. Se da una parte arriva una vittoria pesante, per l’altra squadra bianconera arriva una sconfitta pesante: la Juventus, dopo il k.o. contro l’Inter di settimana scorsa, perde la seconda gara consecutiva in campionato, restando così a cinquantatré punti. Primo posto che si allontana ancora, con l’Inter capolista a quota sessanta punti, a più sette dalla squadra di Massimiliano Allegri e con una partita in meno rispetto ai bianconeri. Il Milan terzo invece, si trova ad un solo punto dalla Juventus seconda in classifica.

Vittoria dell’Udinese che si aggiunge a quelle di Empoli (tre a uno in casa della Salernitana), Lazio (tre a uno in Sardegna contro il Cagliari), Inter (quattro a due all’Olimpico contro la Roma), Fiorentina (cinque a uno interno contro il Frosinone), Bologna (quattro a zero al Dall’Ara con il Lecce), Atalanta (poker in casa del Genoa, uno a quattro) e Milan (uno a zero a San Siro con il Napoli). Solamente due gare di questo 24esimo turno si sono chiuse in parità: Sassuolo-Torino uno ad uno e Monza-Hellas Verona zero a zero.

La classifica, dopo la 24esima giornata di campionato, recita:

1) Inter 60 punti*

2) Juventus 53 punti

3) Milan 52 punti

4) Atalanta 42 punti*

5) Bologna 39 punti*

6) Roma 38 punti

7) Fiorentina 37 punti*

8) LAZIO 37 punti*

9) Napoli 35 punti*

10) Torino 33 punti*

11) Monza 30 punti

12) Genoa 29 punti

13) Lecce 24 punti

14) Frosinone 23 punti

15) Udinese 22 punti

16) Empoli 21 punti

17) Sassuolo 20 punti*

18) Hellas Verona 19 punti

19) Cagliari 18 punti

20) Salernitana 13 punti

Le squadre con l’asterisco (*) hanno una partita in meno.

