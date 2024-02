CHAMPIONS LEAGUE | L’AVVERSARIO – Tutto quello che c’è da sapere sul Bayern Monaco

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio è tornata al successo nell’ultimo turno di Serie A. Dopo un pareggio ed una sconfitta, i biancocelesti sono reduci dalla vittoria per 1-3 in casa del Cagliari. Due mesi dopo la conclusione della fase a gironi, la squadra di Sarri torna a giocare in Champions League. Domani sera, alle ore 21:00, la Lazio sarà impegnata tra le mura amiche contro il Bayern Monaco, nella gara d’andata degli Ottavi di Finale. In vista del match in programma allo Stadio Olimpico di Roma, ecco la situazione in casa Bayern Monaco.

BAYERN MONACO

La squadra tedesca è stata sorteggiata agli Ottavi di Finale di Champions League dalla prima urna, quella delle vincitrici dei propri gironi. La partita di domani per il Bayern Monaco sarà la settima della stagione in Europa: il club tedesco infatti, fino ad ora, ha disputato le sei gare della fase a gironi di Champions League, conquistando 16 punti sui 18 disponibili, frutto di cinque vittorie, contro Manchester United (4-3 all’andata e 0-1 al ritorno), Galatasaray (1-3 nel match d’andata e 2-1 in quello di ritorno) e l’1-2 dell’andata contro il Copenhagen, ed un pareggio, ovvero lo 0-0 interno contro il club danese nella sfida di ritorno.

Nell’ultimo weekend di campionato invece, il Bayern Monaco è uscito sconfitto dalla gara in trasferta contro il Bayer Leverkusen. Lo scontro diretto per il primo posto in classifica se lo è aggiudicato la squadra di Xabi Alonso, grazie al netto 3-0 firmato Stanišić, nel primo tempo, Grimaldo e Frimpong nella ripresa. Sconfitta che lascia il Bayern Monaco al secondo posto in Bundesliga. 50 sono i punti raccolti dopo 21 giornate, frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Il club tedesco ora si trova a -5 dal Bayer Leverkusen primo, con 7 punti in più rispetto allo Stoccarda terzo in classifica.

FORMAZIONE

Rispetto alla sconfitta in campionato contro il Bayer Leverkusen, mister Thomas Tuchel dovrebbe cambiare qualche uomo per la sfida di domani contro la Lazio di Maurizio Sarri. Nel 4-2-3-1 del club tedesco ci sarà Capitan Neuer a difendere la porta. La linea a quattro dei difensori dovrebbe essere composta dall’ex Napoli Kim con uno tra Upamecano e De Ligt, ex Juventus, come coppia centrale, con Mazraoui e Raphaël Guerreiro ad agire da terzini. I due centrocampisti davanti alla difesa dovrebbero essere Goretzka e Kimmich, con i tre dietro la punta che potrebbero essere l’ex Manchester City Sané, Thomas Müller e il giovane Musiala. Ad agire da centravanti il Capitano della Nazionale inglese Harry Kane.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano (De Ligt), Kim, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Sané, Müller, Musiala; Kane.

LA STELLA

La rosa del Bayern Monaco è ricca di grandi campioni, con diversi calciatori d’esperienza e giovani talenti. Su tutti il numero 9, ovvero Harry Kane. L’attaccante inglese classe 1993 è arrivato dal Tottenham nell’ultima sessione estiva di calciomercato e, nelle 30 gare disputate fin qui dal Bayern, è sceso in campo 28 volte, realizzando ben 28 reti e fornendo 8 assist. Attualmente è il giocatore più “pericoloso”, essendo il miglior marcatore della rosa di quest’anno e secondo miglior assistman. Meglio di lui ha fatto l’esterno classe 1996 Leroy Sané. L’ex calciatore del Manchester City ha fatto 30 su 30 in termini di presenze fino ad ora, con 12 assist vincenti forniti ai compagni. A livello realizzato invece si trova subito sotto a Kane, visto che con 9 reti è il secondo miglior marcatore. Da tenere sott’occhio non può non esserci la grande esperienza di Thomas Müller: il calciatore tedesco classe ’89 è attualmente il secondo miglior assistman della rosa, insieme a Kane, con 8 assist. Inoltre, nelle 25 presenze stagionali, ha siglato anche 2 reti.

Ma nella rosa del Bayern Monaco sono diversi i grandi calciatori da tenere sott’occhio. Dal più esperto Manuel Neuer, portiere classe ’86 in rosa dal 2011, ai centrocampisti Joshua Kimmich e Leon Goretzka, entrambi classe 1995, in rosa rispettivamente dall’estate 2015 e 2018. Per passare poi ai giovani talenti come Jamal Musiala, esterno offensivo classe 2003 arrivato a 7 gol e 3 assist nelle 24 presenze stagionali, il classe 2005 Mathys Tel, il centrocampista Aleksandar Pavlović, classe 2004, e l’ex Juventus Matthijs de Ligt, difensore olandese del ’99.

PRECEDENTI

Nelle competizioni Uefa per club, la sfida di domani tra Lazio e Bayern Monaco sarà il terzo confronto tra queste due squadre. I due precedenti sono entrambi negativi per i biancocelesti, con due successi per il club tedesco. Le due partite risalgono alla stagione 2020/2021, con Lazio e Bayern Monaco che si affrontarono anche in quella occasione agli Ottavi di Finale di Champions League. La gara d’andata si disputò allo Stadio Olimpico di Roma, con gli ospiti che si imposero con un netto 1-4. Nel match di ritorno, giocato all’Allianz Arena, il Bayern Monaco superò i biancocelesti per 2-1, staccando così il pass per i Quarti di Finale.

