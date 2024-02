CONFERENZA SARRI | “Sono forti ma non vogliamo fare le vittime sacrificali. Giocheremo senza perdere la nostra identità”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Manca sempre meno al ritorno della Lazio di Maurizio Sarri in Champions League. Messo in archivio il successo in campionato contro il Cagliari, preceduto dal pareggio interno contro il Napoli ma soprattutto dalla brutta sconfitta in casa dell’Atalanta, i biancocelesti si apprestano a scendere in campo nuovamente in Champions League. A due mesi dal termine della fase a gironi che ha visto la Lazio passare come seconda del Girone E, è tempo di Ottavi di Finale. Domani sera infatti, allo Stadio Olimpico di Roma, è in programma alle ore 21:00 il match d’andata tra Lazio e Bayern Monaco, vincitore del Girone A. La sfida di ritorno invece, si giocherà all’Allianz Arena il prossimo 5 marzo, sempre allo stesso orario, le 21:00.

Il Capitano della Lazio, Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in questo pomeriggio, per presentare la sfida di domani contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole:

“Missione sicuramente difficile per noi, però allo stesso tempo è bello affrontare squadre forti, stimolante. Sicuramente per la gente che ci sarà domani, per onorare al meglio la competizione e la maglia soprattutto, daremo tutto quello che c’è da dare in campo, perché la squadra che affrontiamo merita che noi diamo più del 100% di noi stessi.

Leggerezza? In tutta la Champions noi abbiamo utilizzato questo termine, nel senso che l’abbiamo presa come un premio per il campionato fatto l’anno scorso. Poi abbiamo affrontato squadre forti nel girone e siamo stati bravi a qualificarci. Domani affrontiamo una delle squadre più forti al mondo, bisognerebbe fare un qualcosa di straordinario.

Dovremmo essere bravi a gestire la palla vista la loro grande aggressività, ma allo stesso tempo avere ordine difensivo, perché poi loro negli uno contro uno sono forti. Dobbiamo agire di squadra.

Ci arrivo bene, per fortuna il periodo negativo ci ho lavorato tanto per mandarlo via. Sto facendo della continuità e del lavoro il mio pane quotidiano. È importante che io stia bene per poter dare una mano alla squadra”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: