Il Bayern presenta la Lazio, da Immobile a Sarri fino all’Olimpico

Il club bavarese sui propri canali ufficiali ha presentato la sfida di domani contro la Lazio valida per gli Ottavi di Finale di Champions League. Il Bayern ha descritto nei particolari lo stato di forma della Lazio, il suo cammino nella massima competizione europea e i principali giocatori biancocelesti. Da quanto si apprende il club bavarese di certo non sottovaluterà l’organico biancoazzurro e verrà all’Olimpico per riscattarsi del brutto periodo che sta vivendo.

Ecco l’articolo apparso sul sito ufficiale del Bayern Monaco:

“La fase a eliminazione diretta della Champions League di questa stagione inizia in Italia per l’FC Bayern, quando i campioni di Germania affrontano la Lazio agli ottavi. Nel profilo delle nostre avversarie, fcbayern.com esamina più da vicino il club romano.

La Lazio arriva all’andata di mercoledì forte della vittoria di sabato. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno vinto 3-1 in casa del Cagliari, con il capocannoniere Ciro Immobile che ha segnato il suo 200esimo gol in Serie A. Nel complesso la Lazio sta vivendo un buon campionato, con 37 punti in 23 partite. Potrebbero non essere a portata di mano dalle prime tre, ma il club della capitale è ancora in grande corsa per il quarto posto (qualificazioni alla Champions League) e il quinto (qualificazioni all’Europa League). Sono anche in semifinale di Coppa Italia e si sono qualificati per gli ottavi di finale di Champions League finendo secondi nel Gruppo E dietro all’Atlético Madrid. È la terza volta che i biancocelesti raggiungono la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea per club.

Il giocatore più noto della rosa della Lazio è capitan Immobile. Il 33enne nazionale italiano, i cui precedenti club includono il Borussia Dortmund, è stato fondamentale per il club della Roma dal 2016 come marcatore e leader. Durante la sua permanenza a Roma, Immobile è stato capocannoniere della Serie A in tre stagioni. Con nove gol in tutte le competizioni – di cui tre in Champions League – l’attaccante è ancora una volta la principale minaccia in attacco della Lazio.

Nel complesso, la Lazio vanta un collettivo forte, con altri nomi familiari come Daichi Kamada (ex Eintracht Francoforte), Pedro (Barcellona, ​​Chelsea) e Mattéo Guendouzi (Arsenal, Hertha BSC, Marsiglia). I romani danno molta importanza alla solidità difensiva, come evidenziato dal fatto che il loro risultato più frequente in questa stagione è stato 1-0.

Sarri è alla guida della Lazio dall’inizio della stagione 2021/22. Il 65enne è un allenatore di grande esperienza, con un curriculum che comprende Napoli (2015-2018), Chelsea (2018-2019) e Juventus (2019-2020). Sarri ha vinto l’Europa League con il Chelsea nel 2019 e il titolo di Serie A con la Juve nel 2020.

Lo Stadio Olimpico è lo stadio di casa sia della Lazio che dell’AS Roma dal 1953. In realtà lo stadio fu costruito tra il 1927 e il 1932. Dopo diversi ampliamenti e ristrutturazioni, fu riaperto nel 1960 per i Giochi Olimpici nella capitale italiana. Oltre alle cerimonie di apertura e chiusura, lì si sono svolte anche le gare di atletica leggera. Il Bayern è apparso nel famoso stadio cinque volte: quattro contro la Roma (V2 S2) e una contro la Lazio (vittoria nell’andata degli ottavi di finale dell’UCL 2021). Anche la nazionale tedesca ha ottenuto due grandi trionfi all’Olimpico: l’Europeo nel 1980 e la Coppa del Mondo nel 1990.

Bayern e Lazio si sono già affrontate due volte in Champions League. Gli uomini di Monaco hanno vinto entrambe le gare degli ottavi di finale del 2020/21 (4-1 a Roma, 2-1 a Monaco). Jamal Musiala ha scritto la storia nell’andata allo Stadio Olimpico diventando il più giovane marcatore del Bayern nella competizione tre giorni prima del suo 18esimo compleanno, con un bel gol del 2-0.”

