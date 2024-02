Lazio-Bayern| Ecco tutte le iniziative per i tifosi nel pre-partita del match

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Domani comunque andrà, sugli spalti ci sarà spettacolo con i 55mila tifosi previsti sugli spalti (3500 i tifosi tedeschi) e la Curva Nord pronta ad emozionare di nuovo, in più questa mattina la Lazio ha reso note tutte le iniziative in programma che culmineranno nell’emozionante esibizione di Mattia Briga sulle note di “My Way”, contornato da uno spettacolo di luci. La Lazio vista proprio la grande richiesta per la partita in programma domani allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00 contro il Bayern Monaco, ha deciso di aprire due nuovi settori in Curva Maestrelli (18B e 18 AS), mettendo così a disposizione circa 1500 biglietti nuovi. Il costo del biglietto intero è sempre di 45 euro più commissioni, mentre per gli Under 16 il prezzo è ridotto a 25 euro più commissioni.

Per quanto riguarda la situazione biglietti negli altri settori dello Stadio Olimpico, sono sold out i settori Nord (Curva e Distinti Est – Ovest), stessa sorte per i Distinti Sud-Est e la Curva Maestrelli, fatta eccezione appunto per i due nuovi spicchi aperti (18B e 18AS); per quanto riguarda le tribune: in Tribuna Tevere rimangono disponibili poco più di 100 biglietto in Tevere Top e Gold, c’è invece ancora un po’ di disponibilità in Tribuna Monte Mario.

Si consiglia ai tifosi interessati di acquistare quanto prima questi nuovi biglietti, perché molto probabilmente andranno a ruba vista la grande richiesta e attesa intorno alla partita di domani. L’Olimpico per domani si tinge di biancoceleste e lo spettacolo senza dubbio è assicurato, spetta ora a Immobile e compagni regalare una grandissima gioia a questi tifosi, che mai hanno abbandonato la Lazio.

Questo il comunicato ufficiale comparso sul sito ufficiale della S.S. Lazio:

“La S.S. Lazio comunica che, in occasione della gara di domani contro il Bayern Monaco, valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, sono stati messi a disposizione 1500 posti in più in Curva Maestrelli.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: