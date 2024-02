Lazio-Bayern Monaco, Gila: “Servirà la partita perfetta contro una squadra tra le più forti d’Europa. Su Kane…”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Poco più di 24 ore al fischio d’inizio di Lazio-Bayern Monaco, gara valida per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. I biancocelesti, dopo il successo in campionato contro il Cagliari, tornano a giocare in Champions dopo due mesi. Davanti avranno il Bayern Monaco, squadra abituata a giocare questa competizione, ma reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 in casa del Bayer Leverkusen, nello scontro diretto per il primo posto in Bundesliga.

In vista della gara di domani in programma alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, il difensore della Lazio Mario Gila, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare proprio la sfida contro Kane e compagni:

“Partita difficile, sappiamo che è molto importante per noi. Servirà tutto da parte nostra. E’ importante il fattore che siamo la squadra che ha meno pressione tra le due, quindi dobbiamo sfruttare questo vantaggio per sfruttare e divertirci in una serata unica. Le serate di Champions sono uniche, mentalmente sei predisposto ad una versione più “cattiva”. Servirà la partita perfetta, dove sappiamo che incontreremo una squadra tra le più forti d’Europa. Questa partita ci servirà per mostrare a noi stessi fino a dove possiamo arrivare.

Il pericolo principale è Kane. Alla fine hanno una squadra di grandissimo livello, anche a livello individuale sono molto forti. Penso che se non permettiamo a Kane di fare il suo gioco ed essere forte nella nostra area, possiamo avere un vantaggio molto grande per la partita di domani.

Tutte le partite di Champions ma anche quelle di Serie A ripagano. Sono partite per me importantissime, le vedo tutte come una finale. Arrivare a serate come domani, come contro l’Atletico Madrid o contro il Celtic, sono pazzesche. Per un giocatore è il massimo livello dove si può arrivare. In più domani, contro una squadra come il Bayern Monaco, è una felicità immensa. Domani la sentirò ancora di più”.

