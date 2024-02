Lazio-Bayern Monaco, Klose: “Tiferò i biancocelesti, ho giocato più con loro”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Con il successo per uno a zero dell’Udinese in casa della Juventus, arrivato nella serata di ieri, si è chiusa la 24esima giornata del campionato di Serie A. In questo turno, dopo il pari a reti bianche contro il Napoli e la brutta sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, la Lazio è tornata a fare tre punti, vincendo per tre a uno in trasferta contro il Cagliari. Le reti decisive sono arrivate dai piedi di Ciro Immobile e Felipe Anderson, con l’autogol del rossoblù Deiola che ha aperto le marcature all’Unipol Domus. In questo momento la classifica vede sempre l’Atalanta al quarto posto con 42 punti, con il Bologna subito sotto con 39 punti, la Roma sesta a 38 e la coppa Lazio e Fiorentina con 37 punti, meno cinque dal quarto posto.

Tramite un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito della Lega Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo il turno numero 24 di campionato. In casa Lazio, dopo la sfida in Sardegna contro il Cagliari, sono state confermate le tre sanzioni, con due calciatori biancocelesti costretti a saltare il prossimo impegno biancoceleste in campionato. Alessio Romagnoli e Matias Vecino infatti, sono stati ammoniti rispettivamente al 68esimo e 93esimo del secondo tempo “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Già diffidati, i due calciatori biancocelesti sono arrivati alla quinta sanzione e, di conseguenza, saranno squalificati per il prossimo match di Serie A, che vedrà la Lazio affrontare il Bologna allo Stadio Olimpico di Roma domenica diciotto febbraio alle 12:30.

Ciro Immobile invece è stato sanzionato con il cartellino giallo a pochi minuti dal termine del primo tempo “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Infatti, il Capitano biancoceleste è intervenuto in ritardo nei confronti del difensore del Cagliari Mina. Immobile, con questo cartellino giallo, è arrivato alla sesta sanzione.

