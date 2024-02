CdS | Lazio, Kamenovic va all’Yverdon. Torna Anderson

Movimenti in casa Lazio per quanto riguarda ritorni e partenze. Come riporta il Corriere dello Sport, il club ha ceduto in prestito Dimitrije Kamenovic. Il terzino serbo, 23 anni e contratto sino al 2026, fino al termine della stagione giocherà con l’FC Yverdon in Super League, il massimo campionato svizzero. A Formello, invece, si è rivisto André Anderson. Il brasiliano, reduce dal prestito al San Paolo, è fermo da oltre un anno. Ha un contratto sino al 2025 e si unirà al gruppo per gli allenamenti.