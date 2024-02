CONFERENZA SARRI: “Soddisfatto ma alla fine ci siamo accontentati. Sono felice per i tifosi”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio si aggiudica l’andata degli ottavi di Champions League battendo 1-0 in casa il Bayern Monaco, grazie al rigore trasformato da Ciro Immobile nel secondo tempo. In conferenza stampa il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha così commentato il successo: “Noi facciamo fatica a vincere gare in cui non riusciamo ad esprimerci; una Lazio applicata come quella di stasera meriterebbe anche una posizione diversa in campionato. Se il collettivo funziona, tutti vengono esaltati. Sono contento per Cataldi perché mi sembra abbia ripreso la strada giusta, ma sono contento di tutti coloro che sono scesi in campo. L’unico appunto è che negli ultimi minuti ci siamo accontentati. Hysaj credo che abbia rimediato una distorsione, Gila ha avuto mal di stomaco. Stasera negli spogliatoi c’erano più calciatori in borghese che vestiti per giocare; queste assenze diventano un problema. Se questa è la serata più bella da quando sono qui? E’ sempre una soddisfazione vincere gare contro queste squadre, ma non è la serata più bella da quando sono qui: prima c’è il derby.

Futuro – In Italia aprire cicli è molto complicato, ho sempre detto che qui sto benissimo, se ci fosse la possibilità di fare un piccolo salto di qualità mi farebbe piacere per me, i tifosi e la società. Stasera abbiamo giocato contro una squadra che fattura 800milioni di euro l’anno, diventa tutto complicato.

Contento o arrabbiato per le prestazioni non sempre di questo livello? Stasera sono contento, poi domattina torneremo a lavorare. Avere sempre la stessa applicazione non è facile. Stasera c’è soddisfazione per i ragazzi e per i tifosi, l’atmosfera dello stadio era elettrizzante, è stato bellissimo. Sono contento che il popolo laziale possa festeggiare, poi perseremo al ritorno. Stasera abbiamo partecipato ad una festa, domenica torneremo a lavorare.

Immobile – Comincia a stare meglio fisicamente e si vede; era dura toglierlo stasera, ma non me la sento di portarlo al limite. Ha fatto un partita importante e generosa, sta crescendo. Ora conta che trovi continuità, poi se non farà 35 gol sono comunque certo che ne farà tanti giocando così.

Infortuni – Il problema è pesante, noi non abbiamo la rosa del Bayern. Patric è entrato in campo stasera, ma è rientrato in gruppo ieri. Ci mancano i centrocampisti centrali.

Sui commenti di questi giorni – Sassolini da togliere? No, io non leggo niente, non so niente.

