Lazio-Bayern Monaco| Lotito:”Sarri è un maestro. Un futuro radioso aspetta la Lazio”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Il Presidente Lotito parla ai microfoni di Amazon Prime a pochi minuti della partita con il Bayern Monaco:

“Maurizio Sarri è un maestro di calcio, vive h24 è un intossicato di calcio. La squadra ha dimostrato di essere all’altezza con le squadre più attrezzate, tutto passa dall’ umiltà e il rispetto.

Alle immagini del gol di Klose nel Derby:

Klose rappresenta un pezzo importante di questo club, sopratutto perché ha investito nella squadra quando altri non lo facevano”

“Questa partita sono 60.000 spettatori paganti, grandissimo traguardo, questa è una società che avrà un futuro radioso, ringraziamo i tifosi e tutto questo è per loro.”

Ironicamente sui telefoni:

“Sta sera ho solo due telefoni con me, come sapete non sono tecnologico”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: