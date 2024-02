Lazio-Bayern| Romagnoli a fine 1T: “Loro fortissimi, tutte le partite si possono vincere…”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

In uno Stadio Olimpico vestito a festa per questa storica occasione, termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Lazio e Bayern Monaco. Tutto sommato un match equilibrato con qualche guizzo da una parte e dall’altra, ma i portieri sono stati poco chiamati in causa. Il risultato finale di questa andata di Ottavi di Finale di Champions League si deciderà dunque tutto nel secondo tempo: gli uomini di Maurizio Sarri dovranno mantenere questo ritmo, che sta permettendo una buona riconquista palla, i bavaresi se vorranno rispettare il pronostico dovranno aumentare la qualità del gioco palla a terra.

Al termine del Primo Tempo, Alessio Romagnoli ha rilasciato le sue sensazioni alla metà del match ai microfoni di Amazon Prime Video, il difensore ex capitano del Milan ha riconosciuto la grandezza qualitativa dell’avversario, ma ha incitato i suoi compagni alla concentrazione e all’unione per arrivare al risultato.

Queste le sue parole:

“Sappiamo che loro sono fortissimi, ma noi dobbiamo essere bravi a rimanere compatti e non lasciargli spazi. Loro continueranno a giocare in questo modo. Si può vincere? Tutte le partite si possono vincere”.

Tra poco la ripresa del match, con la Lazio che attaccherà sotto la Curva Maestrelli. Vedremo anche quali saranno le mosse tattiche dei due allenatori per provare a sbloccare il parziale di questo Ottavo di Finale.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: