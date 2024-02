Lazio, i precedenti con l’arbitro Maresca: il bilancio dei 24 incontri è a favore dei biancocelesti

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio, che si appresta ad affrontare questa sera il Bayern Monaco, nell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, è tornata al successo in campionato. Dopo il pareggio interno contro il Napoli e la sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta, la squadra di Maurizio Sarri ha conquistato i tre punti in casa del Cagliari, vincendo per tre a uno in Sardegna. Nella prossima giornata di Serie A, la numero venticinque, i biancocelesti torneranno a giocare allo Stadio Olimpico di Roma: domenica alle 12:30 arriva nella Capitale il Bologna, attualmente in corsa anche lui per un posto in Europa. La squadra di Thiago Motta quest’oggi, sarà impegnata al Dall’Ara contro la Fiorentina, nel match di recupero della 22esima giornata.

La sfida in programma domenica, sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Mondini e Ricci, con Feliciani che sarà il quarto uomo. Mazzoleni invece al V.A.R. (Video Assistant Referee), con Di Martino A.V.A.R. (Assistant Video Assistant Referee).

L’arbitro Fabio Maresca ha già diretto la Lazio in 24 occasioni e, la sfida contro il Bologna, sarà il 25esimo incontro. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio di quest’ultimi è a favore della Lazio: dodici sono state le vittorie biancocelesti, quattro le volte in cui il match si è chiuso in parità e otto le gare che hanno visto sconfitto il club biancoceleste. In questa stagione, il direttore di gara ha già arbitrato la squadra di Maurizio Sarri in occasione delle sfide contro Juventus e Inter nel campionato di Serie A. Inoltre, la Lazio è il club più arbitrato dal fischietto campano in carriera.

Con il Bologna invece, sono 14 i precedenti con l’arbitro Fabio Maresca: quattro i successi rossoblù, cinque le occasioni in cui la sfida si è conclusa con un pareggio e altrettante (cinque) sono le sconfitte del Bologna.

