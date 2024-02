MOVIOLA – Corretta la chiamata del rigore e l’espulsione

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

L’arbitro designato per la gara di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco è il francese François Letexier: i primi minuti di gioco non hanno impegnato il giudice di gara. Pochi fischi, lì dove strettamente necessario, e diverse situazioni in cui i contatti minimi non hanno fornito una situazione in cui arrestare il gioco per fallo.

Il secondo tempo comincia nella stessa ottica del primo tempo, con poche situazioni da analizzare, data anche la propensione del giudice di gara a lasciar correre. Si continua così fino al primo reale caso della gara, che è quello in cui i biancocelesti passano in vantaggio con Immobile: al minuto 67 Upamecano viene espulso per un fallo in area. La motivazione non risiede nella chiara occasione da rete, quanto nella pericolosità del fallo fatto da difensore su Isaksen. Giusta la scelta di Letexier.

