Il Tempo | Lazio eroica: vittoria storica all’Olimpico col Bayern Monaco

La Lazio batte il Bayern Monaco, ma per Sarri il bicchiere non è del tutto pieno: “Sono soddisfatto, ma anche un po’ arrabbiato perché ci siamo accontentati della vittoria quando c’era la possibilità di fargli ancora più male”. Meglio però prendersi i giusti meriti: “Era una gara in cui sapevamo di dover soffrire, ma in cui avremmo avuto anche delle opportunità. Una Lazio così applicata e determinata avrebbe un’altra posizione in classifica, ma tutto ciò fa parte del pacchetto. Neanche il Bayern riesce a fare il massimo in quattro competizioni.

Sono qui da tre anni, ma in Italia è complicato aprire un ciclo lungo. Ho sempre detto che qui sto benissimo e se ci fosse la possibilità di fare un piccolo salto farebbe piacere a tutti, sto lottando per questo. Oggi abbiamo vinto contro una squadra con un fatturato di 800 milioni di euro l’anno. Così è tutto più complicato. Sarà dura uscire vivi da lì al ritorno, ma mi fa piacere che per una sera il popolo laziale possa fare festa. Queste serate danno soddisfazioni, ma il derby è qualcosa di più.” Da oggi però testa al Bologna e alle tante situazioni precarie (gli infortuni di Rovella, Zaccagni e Vecino): “Giocare tante partire ravvicinate con la rosa ristretta di stasera diventa complicato.”

La ripresa è fissata alle 11.30 di questa mattina. Ansia per le condizioni di Hysaj, uscito con la caviglia malconcia.

Il Messaggero

