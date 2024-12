WOMEN LIVE | JUVENTUS-LAZIO: inizia il lunch match

Dopo la pausa per le nazionali, la Serie A femminile ritorna dopo una settimana di stop. Nell'ultima giornata di campionato la Lazio di Gianluca Grassadonia ha conquistato un solo punto, frutto di un pareggio nella sfida casalinga contro la Sampdoria di Stefano Castiglione, terminato a reti inviolate per 0-0. Per la dodicesima giornata di campionato femminile le aquilotte saranno ospitate dalla Juventus di Massimiliano Canzi allo Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella per la sfida delle 12:30. Nella gara di andata al Mirko Fersini di Formello le biancocelesti avevano svolto un'ottima prestazione, ma il risultato, come spesso è accaduto in questa stagione per la squadra di Grassadonia, non ha rispecchiato il duro lavoro della Lazio, infatti quella partita è terminata 2-1 a favore delle bianconere. Il match di quest'oggi in trasferta è senza dubbio una delle gara più complesse per la Lazio, che purtroppo sta attraversando in campionato un momento difficili con molti risultati negativi: da inizio stagione il club capitolino ha conquistato solo sette punti in classifica, frutto di sei sconfitte, quattro pareggi e una sola vittoria in casa contro il Sassuolo.



Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Boattin; Thomas, Caruso, Schatzer, Krumbiegel; Cantore, Birelli, Beccari. A disposizione: Capelletti, Proulx, Kullberg, Lehmann, Bonansea, Vangsgaard, Bennison, Bragonzi, Bergamaschi, Pelgander, Calligaris, Gallo. Allenatore: Massimiliano Canzi.

LAZIO (3-5-2): Cetinja; Reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Goldoni, Eriksen, Simonetti, Zanoli; Visentin, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Yang, Moraca, Castiello, Colombo, Pittaccio. Allenatore: Gianluca Grassadonia

Il live del match tra Juventus e Lazio