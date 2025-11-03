LIVE
10° Serie A, LIVE Lazio-Cagliari 0-0
Le formazioni ufficiali
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli.
-
45'
Riparte il secondo tempo
e Sarri cambia Romagnoli per Provstgaard
-
45'
Fine primo tempo
e squadre negli spogliatoi
-
31'
Ancora Lazio
Tiro a giro di Marusic, smanaccia Caprile in angolo
-
30'
Ancora un gol divorato
questa volta è il capitano che lo sbaglia con Caprile che aveva lasciato aperto lo specchio
-
28'
GOL divorato della Lazio
Zaccagni lo trova da solo, Basic spara alto a due passi dalla porta
-
20'
Ancora Cagliari
I sardi stanno cercando di costruire e vanno spesso al tiro
-
15'
Cagliari pericoloso
Folorunsho conclude con un tiro facile per Provedel
-
10'
Fallo
brutto fallo su Zaccagni
-
1'
PARTITI!!!!
calcio d'inizio affidato a
-
Squadre in campo
Lazio e Cagliari entrano in campo