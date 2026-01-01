Castellanos al West Ham, operazione ai dettagli: le cifre
Il punto dell’esperto di calciomercato Matteo Moretto sulla trattativa tra West Ham e Lazio per Castellanos
Si muove qualcosa nel mercato in uscita della Lazio, il reparto è quello offensivo: stiamo parlando di Castellanos. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Capitale proprio in questa sessione invernale e la trattativa sembrerebbe essere ad un buon punto.
Il West Ham spinge per Castellanos
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Castellanos è vicino alla squadra inglese: pronto un contratto di 4 anni con l’attaccante argentino che ha già accettato la destinazione. La trattativa è ben avviata e si può definire presto, operazione da circa 30 milioni di euro. Le conferme sull’operazione arrivano anche da Pedullà, Fabrizio Romano e Gianluca di Marzio.