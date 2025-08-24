LIVE

1º Serie A Live | Como-Lazio 0-0: inizia il match!

Il racconto della prima sfida di campionato dei biancocelesti contro gli uomini di Fabregas

Matteo Ischiboni /
Sarri - Via onefootball (Photo by Alex Livesey/Getty Images)
Sarri - Via onefootball (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Il racconto della prima sfida di campionato dei biancocelesti contro gli uomini di Fabregas

Matteo Ischiboni /

Como-Lazio 0-0

Si parte con la prima partita di campionato della Lazio. I biancocelesti sotto la nuova sfida di Sarri sfidano il Como in trasferta. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Di seguito la LIVE dell'incontro:

 

  • Share Link

    31' Occasione Como su punizione

    Sul calcio piazzato provocato da Zaccagni, la squadra di casa si rende pericolosa con un colpo di testa alto.

  • Share Link

    30' Primo giallo anche in casa Lazio

    Fallaccio di Zaccagni che atterra in scivolata il proprio avversario, inevitabile l'ammonizione.

  • Share Link

    26' Tiro di Nico Paz

    Troppo libero il numero 10 del Como, che riceve palla al limite, controlla e tira, ma la palla è alta.

  • Share Link

    25' spinge il Como, altro corner

    Altro schema che non va a buon fine, la difesa biancoceleste respinge.

  • Share Link

    22' che parata di Provedel

    Altra azione pericolosa del Como con un tiro molto potente da fuori area. Respinto con un grande intervento da Provedel, ma la Lazio soffre.

  • Share Link

    19' altra occasione per il Como

    Pressing feroce della squadra di casa che porta al recupero palla e al cross dalla destra. Colpo di testa di Jesus Rodriguez che finisce di poco fuori.

  • Share Link

    16' primo giallo del match

    Brutto fallo di Nico Paz su Cataldi a centrocampo. Ammonizione per il fantasista del Como.

  • Share Link

    14' Como pericoloso

    Il difensore Ramón si rende pericoloso con un tiro in area di rigore. Anche in questo caso pallone alto sopra la traversa.

  • Share Link

    11' Si fa vedere la Lazio

    Primo squillo dei biancocelesti, con una progressione di Tavares sulla sinistra. Il terzino viene lanciato da Zaccagni, si smarca del proprio avversario e tenta il tiro potente da fuori che però finisce alto.

  • Share Link

    6' spinge la squadra di casa

    Il Como si rende pericoloso dalla fascia sinistra, la Lazio contiene gli attacchi della squadra di casa

  • Share Link

    4' angolo per il Como

    Schema da calcio da fermo che porta al tiro da fuori di Nico Paz. Palla alta.

  • Share Link

    La Lazio subisce il primo fallo

    3' Calcio di punizione per la i biancocelesti conquistato Guendozui dopo aver subito fallo da Valle. 

  • Share Link

    1' Inizia la gara!

    il Como muove il primo pallone del match.

     

Como-Lazio, Fabregas: "Sarri? Ho un buon rapporto con lui, è una persona speciale"