1º Serie A Live | Como-Lazio 0-0: inizia il match!
Il racconto della prima sfida di campionato dei biancocelesti contro gli uomini di Fabregas
Como-Lazio 0-0
Si parte con la prima partita di campionato della Lazio. I biancocelesti sotto la nuova sfida di Sarri sfidano il Como in trasferta.
Di seguito la LIVE dell'incontro:
-
31' Occasione Como su punizione
Sul calcio piazzato provocato da Zaccagni, la squadra di casa si rende pericolosa con un colpo di testa alto.
-
30' Primo giallo anche in casa Lazio
Fallaccio di Zaccagni che atterra in scivolata il proprio avversario, inevitabile l'ammonizione.
-
26' Tiro di Nico Paz
Troppo libero il numero 10 del Como, che riceve palla al limite, controlla e tira, ma la palla è alta.
-
25' spinge il Como, altro corner
Altro schema che non va a buon fine, la difesa biancoceleste respinge.
-
22' che parata di Provedel
Altra azione pericolosa del Como con un tiro molto potente da fuori area. Respinto con un grande intervento da Provedel, ma la Lazio soffre.
-
19' altra occasione per il Como
Pressing feroce della squadra di casa che porta al recupero palla e al cross dalla destra. Colpo di testa di Jesus Rodriguez che finisce di poco fuori.
-
16' primo giallo del match
Brutto fallo di Nico Paz su Cataldi a centrocampo. Ammonizione per il fantasista del Como.
-
14' Como pericoloso
Il difensore Ramón si rende pericoloso con un tiro in area di rigore. Anche in questo caso pallone alto sopra la traversa.
-
11' Si fa vedere la Lazio
Primo squillo dei biancocelesti, con una progressione di Tavares sulla sinistra. Il terzino viene lanciato da Zaccagni, si smarca del proprio avversario e tenta il tiro potente da fuori che però finisce alto.
-
6' spinge la squadra di casa
Il Como si rende pericoloso dalla fascia sinistra, la Lazio contiene gli attacchi della squadra di casa
-
4' angolo per il Como
Schema da calcio da fermo che porta al tiro da fuori di Nico Paz. Palla alta.
-
La Lazio subisce il primo fallo
3' Calcio di punizione per la i biancocelesti conquistato Guendozui dopo aver subito fallo da Valle.
-
1' Inizia la gara!
il Como muove il primo pallone del match.