1º Serie A Live | Como-Lazio 2-0 (47' Douvikas, 73' Nico Paz)

Il racconto della prima sfida di campionato dei biancocelesti contro gli uomini di Fabregas

Matteo Ischiboni
Sarri - Via onefootball (Photo by Alex Livesey/Getty Images)
Si parte con la prima partita di campionato della Lazio. I biancocelesti sotto la nuova sfida di Sarri sfidano il Como in trasferta. 

Di seguito la LIVE dell'incontro:

Secondo tempo

 

 

    95' Fischio finale

    La Lazio esordisce con ua sconfitta. 2-0 a Como

    93' Colpo di testa di Gila

    La Lazio prova a riaprirla con il difensore che colpisce di testa su punizione di Pellegrini, palla fuori.

    91' Sostituzione Como

    Entra Kuhn per la squadra di casa

    90' Segnalati 5 mimuti di recupero

    L'arbitro assegna ulteriori minuti di gioco 

    81' Tiro di Da Counha

    Sinistro dal limite dell'area, provedel para e manda in angolo.

    77' Cambi per Fabregas

    Dentro Sergi Roberto e Caqueret per Perrone e Nico Paz.

    76' Traversa del Como

    Vojvoda colpisce il legno superiore della porta.

    74' giallo per Guendouzi

    Fallo del francese su Morata che si prende l'ammonizione.

    2-0 del Como

    Segna Nico Paz proprio sul calcio di punizione.

    71' punizione Como

    Dele-Bashiru fa fallo su Jesus Rodriguez e regala il calcio piazzato al Como.

    70' ci prova subito Morata

    Tiro da fuori dello spagnolo all aprima palla toccata che finisce alto.

    69' primi cambi per il Como

    Fuori Douvikas Van De Brembpt per Morata e Smolcic

    64' Sarri cambia ancora

    Escono Tavares e Cataldi per Pellegrini e Rovella 

    62' Gol annullato alla Lazio

    Segna Castellanos su lancio in profondità che lo mette da solo davanti alla porta. L'argetino realizza, ma la sua rate viene annullata dopo la review del VAR.

    61' Altra occasione per il Como

    Sempre il difensore ramón ruba palla a centrocampo e si immola in area. Lascia partire un tiro che spedisce in curva.

    59' Cambi in casa Lazio

    Escono Cancellieri e Lazzari per Pedro e Marusic

    57' Ci prova la Lazio

    Lancio di Provsgaard per Zaccagni che poi serve in area Castellanos, ma il taty non ci arriva per pochissimo.

    52' Como vicino al 2-0

    Tiro da fuori di Da Counha di uscito di poco

    47' Gol del Como

    Segna Douvikas su lancio filtrante di Nico Paz

    46' primo squillo della Lazio

    Tiro da fuori di Cancellieri che ci prova con un rasoterra angolato. La palla si spegne sulla destra del portiere avversario

    45' inizia il secondo tempo

    Si riparte senza cambi da una parte e dell'altra

    45' finisce il primo tempo

    Niente recupero in questa prima frazione, squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

    40' progressione fisica di Tavares

    Strappo del portoghese che si impone fisicamente lottando contro gli avversari in area. Riesce anche a servire Castellanos, fermato però dai difensore del Como. Leggere proteste dell'argentino, ma per l'arbitro non c'è fallo.

    37' Secondo giallo per il Como

    Dopo Nico Paz anche Van Der Brembpt finisce sul taccuino degli ammoniti dopo un fallo su Zaccagni.

    34' La Lazio in area avversaria

    Azione prolungata che porta al cross di Tavares aggangiato da Cancellieri, che poi serve Guendouzi. Il francese tira, ma debolmente, con la palla che finisce tra le mani del portiere avversario.

    31' Occasione Como su punizione

    Sul calcio piazzato provocato da Zaccagni, la squadra di casa si rende pericolosa con un colpo di testa alto.

    30' Primo giallo anche in casa Lazio

    Fallaccio di Zaccagni che atterra in scivolata il proprio avversario, inevitabile l'ammonizione.

    26' Tiro di Nico Paz

    Troppo libero il numero 10 del Como, che riceve palla al limite, controlla e tira, ma la palla è alta.

    25' spinge il Como, altro corner

    Altro schema che non va a buon fine, la difesa biancoceleste respinge.

    22' che parata di Provedel

    Altra azione pericolosa del Como con un tiro molto potente da fuori area. Respinto con un grande intervento da Provedel, ma la Lazio soffre.

    19' altra occasione per il Como

    Pressing feroce della squadra di casa che porta al recupero palla e al cross dalla destra. Colpo di testa di Jesus Rodriguez che finisce di poco fuori.

    16' primo giallo del match

    Brutto fallo di Nico Paz su Cataldi a centrocampo. Ammonizione per il fantasista del Como.

    14' Como pericoloso

    Il difensore Ramón si rende pericoloso con un tiro in area di rigore. Anche in questo caso pallone alto sopra la traversa.

    11' Si fa vedere la Lazio

    Primo squillo dei biancocelesti, con una progressione di Tavares sulla sinistra. Il terzino viene lanciato da Zaccagni, si smarca del proprio avversario e tenta il tiro potente da fuori che però finisce alto.

    6' spinge la squadra di casa

    Il Como si rende pericoloso dalla fascia sinistra, la Lazio contiene gli attacchi della squadra di casa

    4' angolo per il Como

    Schema da calcio da fermo che porta al tiro da fuori di Nico Paz. Palla alta.

    La Lazio subisce il primo fallo

    3' Calcio di punizione per la i biancocelesti conquistato Guendozui dopo aver subito fallo da Valle. 

    1' Inizia la gara!

    il Como muove il primo pallone del match.

     

