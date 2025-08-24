1º Serie A Live | Como-Lazio 2-0 (47' Douvikas, 73' Nico Paz)
Il racconto della prima sfida di campionato dei biancocelesti contro gli uomini di Fabregas
Si parte con la prima partita di campionato della Lazio. I biancocelesti sotto la nuova sfida di Sarri sfidano il Como in trasferta.
Di seguito la LIVE dell'incontro:
Secondo tempo
-
95' Fischio finale
La Lazio esordisce con ua sconfitta. 2-0 a Como
-
93' Colpo di testa di Gila
La Lazio prova a riaprirla con il difensore che colpisce di testa su punizione di Pellegrini, palla fuori.
-
91' Sostituzione Como
Entra Kuhn per la squadra di casa
-
90' Segnalati 5 mimuti di recupero
L'arbitro assegna ulteriori minuti di gioco
-
81' Tiro di Da Counha
Sinistro dal limite dell'area, provedel para e manda in angolo.
-
77' Cambi per Fabregas
Dentro Sergi Roberto e Caqueret per Perrone e Nico Paz.
-
76' Traversa del Como
Vojvoda colpisce il legno superiore della porta.
-
74' giallo per Guendouzi
Fallo del francese su Morata che si prende l'ammonizione.
-
2-0 del Como
Segna Nico Paz proprio sul calcio di punizione.
-
71' punizione Como
Dele-Bashiru fa fallo su Jesus Rodriguez e regala il calcio piazzato al Como.
-
70' ci prova subito Morata
Tiro da fuori dello spagnolo all aprima palla toccata che finisce alto.
-
69' primi cambi per il Como
Fuori Douvikas Van De Brembpt per Morata e Smolcic
-
64' Sarri cambia ancora
Escono Tavares e Cataldi per Pellegrini e Rovella
-
62' Gol annullato alla Lazio
Segna Castellanos su lancio in profondità che lo mette da solo davanti alla porta. L'argetino realizza, ma la sua rate viene annullata dopo la review del VAR.
-
61' Altra occasione per il Como
Sempre il difensore ramón ruba palla a centrocampo e si immola in area. Lascia partire un tiro che spedisce in curva.
-
59' Cambi in casa Lazio
Escono Cancellieri e Lazzari per Pedro e Marusic
-
57' Ci prova la Lazio
Lancio di Provsgaard per Zaccagni che poi serve in area Castellanos, ma il taty non ci arriva per pochissimo.
-
52' Como vicino al 2-0
Tiro da fuori di Da Counha di uscito di poco
-
47' Gol del Como
Segna Douvikas su lancio filtrante di Nico Paz
-
46' primo squillo della Lazio
Tiro da fuori di Cancellieri che ci prova con un rasoterra angolato. La palla si spegne sulla destra del portiere avversario
-
45' inizia il secondo tempo
Si riparte senza cambi da una parte e dell'altra
-
45' finisce il primo tempo
Niente recupero in questa prima frazione, squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.
-
40' progressione fisica di Tavares
Strappo del portoghese che si impone fisicamente lottando contro gli avversari in area. Riesce anche a servire Castellanos, fermato però dai difensore del Como. Leggere proteste dell'argentino, ma per l'arbitro non c'è fallo.
-
37' Secondo giallo per il Como
Dopo Nico Paz anche Van Der Brembpt finisce sul taccuino degli ammoniti dopo un fallo su Zaccagni.
-
34' La Lazio in area avversaria
Azione prolungata che porta al cross di Tavares aggangiato da Cancellieri, che poi serve Guendouzi. Il francese tira, ma debolmente, con la palla che finisce tra le mani del portiere avversario.
-
31' Occasione Como su punizione
Sul calcio piazzato provocato da Zaccagni, la squadra di casa si rende pericolosa con un colpo di testa alto.
-
30' Primo giallo anche in casa Lazio
Fallaccio di Zaccagni che atterra in scivolata il proprio avversario, inevitabile l'ammonizione.
-
26' Tiro di Nico Paz
Troppo libero il numero 10 del Como, che riceve palla al limite, controlla e tira, ma la palla è alta.
-
25' spinge il Como, altro corner
Altro schema che non va a buon fine, la difesa biancoceleste respinge.
-
22' che parata di Provedel
Altra azione pericolosa del Como con un tiro molto potente da fuori area. Respinto con un grande intervento da Provedel, ma la Lazio soffre.
-
19' altra occasione per il Como
Pressing feroce della squadra di casa che porta al recupero palla e al cross dalla destra. Colpo di testa di Jesus Rodriguez che finisce di poco fuori.
-
16' primo giallo del match
Brutto fallo di Nico Paz su Cataldi a centrocampo. Ammonizione per il fantasista del Como.
-
14' Como pericoloso
Il difensore Ramón si rende pericoloso con un tiro in area di rigore. Anche in questo caso pallone alto sopra la traversa.
-
11' Si fa vedere la Lazio
Primo squillo dei biancocelesti, con una progressione di Tavares sulla sinistra. Il terzino viene lanciato da Zaccagni, si smarca del proprio avversario e tenta il tiro potente da fuori che però finisce alto.
-
6' spinge la squadra di casa
Il Como si rende pericoloso dalla fascia sinistra, la Lazio contiene gli attacchi della squadra di casa
-
4' angolo per il Como
Schema da calcio da fermo che porta al tiro da fuori di Nico Paz. Palla alta.
-
La Lazio subisce il primo fallo
3' Calcio di punizione per la i biancocelesti conquistato Guendozui dopo aver subito fallo da Valle.
-
1' Inizia la gara!
il Como muove il primo pallone del match.