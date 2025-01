Serie A Live | Hellas Verona-Lazio: 0-2 (2' Gigot, 21' Dia)

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona la Lazio sfida i Butei nella gara della 21° giornata di Serie A per rispondere alle dirette concorrenti che hanno ancora più infiammato la corsa all'Europa che conta, la quale adesso si sta facendo sempre più interessante e difficile. Baroni esige una risposta forte dai suoi per mettere a tacere i primi mugugni che stanno uscendo nell'etere biancoceleste dopo un periodo di forma recente non dei migliori; Zanetti dal canto suo sa che ogni gara d'ora in avanti è fondamentale per salvare il suo Hellas Verona, tra l'altro fresco di una nuova proprietà.

Non resta che seguire il LIVE del match insieme!

Le formazioni ufficiali

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Belahyane, Lambourde, Lazovic, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Magnani, Mosquera, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Furlanetto, Mandas, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Basic, Castrovilli, Dele-Bashiru, Ibrahimovic, Noslin, Pedro. Allenatore: Marco Baroni.

Il live del match