Giles Rocca: "Mi chiamò Bruno Conti ma avevo firmato un contratto di quattro anni con la Lazio"

Giles Rocca é un attore, regista e imprenditore di origini romane che ha recitato in varie fiction, tra le quali Carabinieri, Don Matteo, Distretto di Polizia e le Le tre rosa di Eva, ma non solo, Rocca ha partecipato anche a molti reality, come Ballando con le stelle, L'isola dei famosi e Tale e quale show. Nonostante il grande successo dell'attore nel mondo dello spettacolo, Giles Rocca durante l'infanzia sembrava più interessato alla carriera calcistica, tuttavia, a causa di un infortunio ha dovuto abbandonare il mondo del calcio a 21 anni. Al podcast Doppio Passo, Rocca, si é espresso riguardo il mancato approdo alla Roma e gli anni passati Lazio.

Giles Rocca al podcast Doppio Passo

Mi prese l’Empoli, poi ci fu la selezione nazionale dei più forti in Italia e giocammo contro la Lazio. Io segnai due gol e la squadra biancoceleste mi richiamò. Al momento della firma, era il primo dicembre ’96 o ’97, non ricordo, c’erano Giancarlo Oddi e Felice Pulici.

Sulla chiamata di Bruno Conti e sugli anni passati alla Lazio

Poco dopo chiamò Bruno Conti a casa ma avevo appena firmato un contratto di quattro anni. Il giorno dopo mi presentai al campo dispiaciuto, da tifoso della Roma mi sarebbe piaciuto giocarci. Da lì ho giocato quattro anni bellissimi con la Lazio, quattro anni di derby contro persone diventate molto forti e pezzi di cuore come De Rossi, Aquilani, Pepe, Bovo e Amelia. A Vigo facemmo un torneo bellissimo, in finale affrontammo il Real che aveva in porta Casillas e vincemmo un torneo.