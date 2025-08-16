Amichevole Live, Lazio-Atromitos 0-0: tutto pronto si inizia
Segui il live scritto del match fra Lazio e Atromitos: ultima amichevole pre-stagionale dei biancocelesti
Ultima amichevole pre-stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri, che effettuerà le prove generali contro l'Atromitos prima di sfidare il Como alla prima giornata di Serie A. La partita in scena allo Stadio Manlio Scopigno di Rieti permetterà di rodare ulteriormente la rosa biancoceleste ad una settimana dal fischio d'inizio del campionato permettendo a Sarri di sciogliere probabilmente i dubbi di formazione che si porta dietro in vista della sfida contro la squadra di Cesc Fabregas.