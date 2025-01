Siviglia, Kike Salas arrestato: ecco il motivo della decisione

Negli ultimi giorni, sono girate delle voci di mercato sulla ricerca di un difensore centrale per la Lazio: visti gli infortuni di Patric in questa stagione, la società sembrerebbe intenzionata ad intervenire per rinforzare quel reparto. Un nome attenzionato in questi giorni è proprio quello di Kike Silas: difensore centrale classe 2002 in forza al Siviglia. In giornata, secondo quanto riportato da El Confidencial, attorno al calciatore si è creata una situazione che ha del clamoroso.

Kike Salas arrestato dalla Polizia: il motivo

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo citato in precedenza, Kike Salas è stato arrestato dalla Polizia perché coinvolto in un caso di scommesse sportive. Si teme che, persone a lui legate potessero vincere dei soldi grazie alle ammonizioni.

Il dato curioso di Kike Silas nella scorsa stagione

Nelle ultime dieci giornate del campionato dello scorso anno, Kike ha ricevuto sette cartellini gialli. Il tribunale di Morón de la Frontera sta indagando sul calciatore per un presunto reato di frode.