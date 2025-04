Auguri di buon compleanno all'ex Lazio Michael Ciani

Uno dei tanti giocatori che non ha lasciato particolarmente il segno nella storia della Lazio, anche se, se andiamo ad analizzare ha realizzato un gol che ha permesso di vincere quello che è considerato il trofeo eterno nell'intera capitale. Oggi a spegnere 41 candeline è l'ex difensore Michael Ciani che attualmente è diventato allenatore giocando la sua ultima stagione nel 2017/2018 con LA Galaxy in MLS.

Il gol che ci portò alla coppa del 26 maggio

Michael Ciani non è stato un difensore entusiasmante ne di altissimo livello. Arrivò nel 2012 dal Bordeaux, acquistato da Igli Tare e mostrò subito le sue qualità: grande fisicità e dominio sulle palle alte. Proprio grazie ad un suo colpo di testa è stato possibile raggiungere la finale del 26 maggio che ogni laziale ricorda come il paradiso mentre ogni romanista maledice ancora come la disgrazia calcistica più grande della loro storia. Il difensore francese segnò agli ottavi di finale di coppa Italia contro il Siena, una partita che ormai sembrava persa, una brutta Lazio che era sotto 1-0 a causa dell'autogol di Lorik Cana. Nell'ultima azione del match però, al minuto 95, arrivò la testata potente e angolata di Ciani che regalò il pareggio. Successivamente i tempi supplementari e poi i rigori a chiudere la qualificazione dei biancocelesti con il risultato di 5-2. E il tifoso laziale può dirlo, quel gol di Ciani fu uno spartiacque fondamentale per raggiungere il derby in finale ed alzare la coppa in faccia ai cugini giallorossi.

Non solo quel gol a segnare la finale con la Roma

Quel gol è sicuramente nella mente di tutti i laziali. Tanti i video e le ricostruzioni del cammino in coppa Italia della Lazio in quella stagione 2021-2013. Lo stacco di testa poderoso di Michael Ciani è immortalato da tantissime immagini sul web ma c'è un'altra icona che riguarda l'ex difensore francese. Parliamo del fischio finale il 26 maggio, che decretò la gioia biancoceleste e l'annientamento giallorosso, a spegnere completamente le speranze dei tifosi romanisti fu un rinvio a campanile proprio di Ciani dove in quelle poche frazioni di secondo il tifoso laziale pensò “E' fatta!”. Questa un'altra immagine impressa negli occhi del popolo biancoceleste.