Domani sera alle 21:00 la Lazio torna in campo e andrà a far visita alla capolista di questa Serie A, l'Inter, nella gara valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia. A San Siro i biancocelesti non vincono dal 2019 e servirà la miglior formazione per battere la squadra di Simone Inzaghi ed accedere per il secondo anno consecutivo alle Semifinali dove il Milan aspetta una tra neroazzurri e biancocelesti.

Fraioli

Ai microfoni ufficiali del club, Manuel Lazzari ha presentato la sfida contro l'Inter. Queste le sue parole:

Che gara servirà?

Servirà la Lazio migliore perché andiamo a giocare contro la squadra più forte d'Italia su un campo difficilissimo, speriamo di farci trovare pronti.

Cosa rappresenta la Coppa Italia per questa Lazio?

La Coppa Italia è un trofeo che ogni quadra vuole vincere. La Lazio affronterà la partita nel migliore dei modi cercando di passare il turno ad ogni costo, sono sicuro che faremo una grande partita.

I margini di crescita della squadra di Baroni?

Quando sono arrivato qua 6 anni fa era una Lazio diversa. Al giorno d'oggi è una squadra molto più giovane con poca esperienza e i margini di crescita sono davvero elevati. Solo seguendo il mister possiamo continuare a crescere e i ragazzi più giovani devo cercare di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno.

Come ti senti e a che punto sei a livello fisico e mentale?

Ho avuto questo infortunio al ginocchio con microfrattura e sono stato fuori un mesetto circa e dopo non è mai facile rientrare. Il mio fisico per fortuna me lo permette. Nelle ultime tre partite sono sempre entrato nel secondo tempo, devo continuare ad allenarmi forte e tornare al top.

