Supercoppa: l’Inter vince, Gasperini protesta per il primo gol

L’Inter ha conquistato la Supercoppa Italiana battendo l’Atalanta 2-0 in una finale combattuta, con un’incredibile doppietta di Denzel Dumfries. La partita, disputata oggi, ha visto i nerazzurri imporsi con autorità grazie ai gol al 49º e al 61º minuto dell’esterno olandese. Tuttavia, non è mancato il rammarico da parte della squadra di Gasperini, che ha contestato con veemenza la decisione arbitrale sul primo gol e l’intera gestione della gara.

Le polemiche sul primo gol: Gasperini furioso

Il tecnico atalantino non ha nascosto la sua insoddisfazione, in particolare per il primo gol subito al 49º minuto. Secondo Gasperini, quel gol sarebbe frutto di un insieme di errori arbitrali. Innanzitutto, il calcio d’angolo da cui è scaturito il gol sarebbe stato “inventato”, in quanto a suo avviso non c’era alcuna deviazione che giustificasse la decisione dell’arbitro. Ma le critiche non si sono fermate qui: Gasperini ha sottolineato che Stefan De Vrij, autore del passaggio decisivo per Dumfries, era in posizione di fuorigioco, impedendo la visuale del portiere Carnesecchi. Inoltre, il mister ha evidenziato un “fallo netto” su Scalvini, difensore dell’Atalanta, durante l’azione che ha preceduto il gol.

Depositphotos

Il gol annullato all’Atalanta e la reazione di Gasperini

Al 75º minuto, l’Atalanta ha trovato la rete del possibile 2-1, ma il gol è stato annullato per un presunto fuorigioco. Un altro episodio controverso che ha alimentato il malcontento di Gasperini, che ha visto nel fischio arbitrale un altro errore a sfavore della sua squadra. Nonostante il forte rammarico, il tecnico ha cercato di mantenere la calma, concentrandosi su quanto accaduto in campo.

Un’Atalanta combattiva, ma con pochi errori concessi all’Inter

Pur sottolineando la sconfitta, Gasperini ha anche analizzato il gioco della sua squadra, evidenziando come la partita sia stata “decisa da episodi”. Secondo lui, per vincere partite di questo calibro, l’Atalanta avrebbe dovuto commettere meno errori, soprattutto in fase difensiva e nelle scelte decisive in attacco. Nonostante le difficoltà, il tecnico non ha voluto snobbare l’importanza della Supercoppa Italiana, esprimendo il suo desiderio di vincerla con il massimo impegno. La sconfitta, quindi, brucia, ma servirà come spunto per migliorare e correggere i dettagli che, secondo Gasperini, hanno fatto la differenza.

Una Supercoppa decisa dagli episodi

L’Inter ha trionfato 2-0, ma la finale di Supercoppa Italiana resterà nel ricordo non solo per la vittoria nerazzurra, ma anche per le polemiche che l’hanno accompagnata. Le decisioni arbitrali, in particolare sull’episodio del primo gol, hanno scatenato la reazione di Gasperini, che ha visto nell’arbitraggio un elemento determinante per l’esito del match. Nonostante ciò, l’Atalanta ha mostrato coraggio e determinazione, ma alla fine ha dovuto cedere di fronte all’Inter, che ha capitalizzato al meglio le occasioni create.