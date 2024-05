Dopo una stagione stupenda della Lazio Primavera, arrivata terza in classifica da neo-promossa, quest'oggi è tempo di play-off scudetto per i biancocelesti. Alle ore 18:30 al Viola Park si scontreranno Lazio e Milan: la vincente di questa sfida se la dovrà vedere con la Roma in semifinale. Queste le formazioni ufficiali

Fraioli

Il live di Lazio-Milan

1' - Inizia la partita

8' - Il Milan si fa vedere davanti con Stalmach, che dalla distanza manda a lato

11' - La prima ammonizione del match è della Lazio, con Ruggeri punito dall'arbitro

Formazione Lazio

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Kone, D'Agostini, Sana Fernandes. A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Sulejmani, Napolitano, Balde, Bigotti, Barone, Cappelli, Nazzaro, Di Gianni. All.: Stefano Sanderra

Formazione Milan

MILAN: Raveyre; Bakoune, Bartesaghi, Malaspina, Simic, Nsiala, Stalmach, Sia, Scotti, Magni, Bonomi. A disp.: Torriani, Bartoccioni, Cuenca, Paloschi, Skoczylas, Parmiggiani, Jimenez, Martinazzi, Perera, Simmelhack, Ossola. All.: Ignazio Abate