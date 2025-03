Patric su Instagram: "Semplicemente grazie ai tifosi, ci avete…"

La Lazio rimedia al Dall'Ara la seconda umiliazione della stagione: dopo la sconfitta contro l'Inter per 6-0 di dicembre arriva la "manita" del Bologna di Vincenzo Italiano. La squadra di Baroni crolla mentalmente nel secondo tempo con i rossoblù che dilagano e superano la Lazio in classifica avendo a questo punto anche lo scontro diretto a sfavore, non è bastato il 3-0 dell'andata. Tante e diverse le reazioni dei tifosi laziali che si sono susseguite nel post-partite, mentre univoche sono state le scuse di Baroni e dei giocatori sotto il settore ospiti stracolmo.

Il messaggio di Patric su Instagram

Sul proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare personalmente tutti i tifosi uno dei veterani di questa squadra: Gabarron Patric, che pur non essendo sceso in campo quest'oggi ci ha tenuto a ringraziare con un bel messaggio tutti i tifosi biancocelesti partiti da Roma e non solo per assistere al match del Dall'Ara

Questo il commento pubblicato su Instagram dal difensore spagnolo biancoceleste:

A tutti i tifosi laziali presenti a Bologna: anche oggi non ci avete fatto mancare il vostro sostegno. A fine partita, nonostante il risultato, ci avete già dato serenità e carica per le partite che verranno. Ci avete emozionato ancora una volta. Per le vostre parole, semplicemente GRAZIE

La storia Instagram di Patric