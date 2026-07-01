Reggina, centro sportivo saccheggiato: potrebbe usare il materiale della Lazio

Lotito ha rilevato ufficialmente da poco la Reggina, tra le promesse di costruire una grande squadra pronta per la promozione immediata deve però fare i conti con i primi problemi che stanno emergendo.

Centro Sportivo della Reggina saccheggiato

Secondo quanto riportato da Strettoweb.com, quando gli uomini di Lotito hanno visitato il Centro Sportivo della Reggina hanno trovato uno scenario desolante con una struttura e campi da gioco lasciati all'incuria, ma soprattutto i locali interni completamente vuoti e saccheggiati. Sono ancora di individuare, però, i responsabili di tale accaduto.

La Reggina potrebbe usare il materiale della Lazio

Sempre secondo quanto raccolto da Strettoweb.com, non è uno scenario impossibile che la Reggina per iniziare la stagione debba usufruire del materiale della Lazio sfruttando il canale privilegiato che si è andato a creare, in attesa di siglare un nuovo sponsor tecnico per il club amaranto, che fornirà poi le divise ufficiali.