Raúl Moro riparte dall’Ajax: prosegue a gonfie vele la carriera del giovane ex Lazio

Raúl Moro cambia casacca e si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera nei Paesi Bassi. Dopo diverse stagioni tra prima squadra e prestiti, l’esterno offensivo classe 2002 lascia il Real Valladolid per trasferirsi all’Ajax, uno dei club più prestigiosi d’Europa, noto per la valorizzazione dei giovani talenti. Un passaggio che potrebbe rappresentare la svolta per il giocatore spagnolo, deciso a rilanciarsi in un contesto tecnico stimolante e votato al calcio offensivo.

Raul Moro verso la sua avventura

Il giovane alla Lazio

Nel 2019 il giovane viene acquistato dalla Lazio e convocato per la prima volta in prima squadra nel 2020. Nella stagione successiva è poco considerato da Simone Inzaghi ma, con l’arrivo di Sarri nell’estate del 2021, viene aggregato in maniera definitiva alla prima squadra e schierato con una certa continuità. Anzi, proprio il 23 settembre 2021, gioca la sua prima partita da titolare in Serie A nella sfida contro il Torino, per poi esordire in una competizione Uefa, entrando in campo al minuto 74, al posto di Pedro, nella partita contro la Locomotive Mosca di Europa League. Nel finale di stagione viene riaggregato alla squadra Primavera per poi passare ai prestiti della Ternana nell’agosto 2022 e al Real Oviedo nel gennaio 2023. Nell’estate di due anni fa è stato ceduto al Real Valladolid, nella seconda serie spagnola, fino ad oggi, data in cui approderà all’Ajax per l’esperienza più importante della sua carriera.