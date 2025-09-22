Primavera Live | Lazio-Monza 0-1: termina il match

Torna in campo la Lazio Primavera che ospita il Monza per la quinta giornata del Campionato Primavera 1

Beniamino Civitelli
Primavera Federico Serra - Via onefootball Primavera Farcomeni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Beniamino Civitelli

Torna in campo la Lazio Primavera che questa volta per la partita casalinga giocherà dal Centro Sportivo La Borghesiana. I biancocelesti di Francesco Punzi dopo un inizio non promettente hanno ritrovato consistenza di risultati ed ora ospitano il Monza.

Segui il live scritto del match qui su LazioPress.it

Le formazioni ufficiali

Valerio Farcomeni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
LAZIO U20: Bosi, Calvani, Bordon, Cuzzarella, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Farcomeni, Pinelli, Ferrari, Sana Fernandes.

A disp.: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Milillo, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Munoz, Montano, Iorio.

All.: Francesco Punzi
MONZA U20: Stajnar, Villa, Colonnese, Reita, Attinasi, Mout, Zanni, Ballabio, Bakoune, Albé, Ganci.

A disp.: Montagna, Bagnaschi, Azarovs, Romanini, Scaramelli, Buonaiuto, Gaye, Fardin, Castelli, De Bonis, Fogliaro.

All.: Oscar Brevi

Il live del match

  • 95'
    match_ended
    Share Link

    Termina il match

    Vince il Monza contro la Lazio per 0-1, decide il bel gol di Reita a inizio secondo tempo

  • 93'
    Share Link

    Quadrupla occasione Monza

    In pochi secondi il Monza ha ben 4 occasioni per andare avanti con i giocatori della Lazio che salvano sulla linea, alla fine anche un palo nega la doppietta ai brianzoli

  • 90'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    4 minuti di tempo di recupero

  • 90'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Monza

    Ottima uscita bassa di Bosi che evita il gol dello 0-2

  • 90'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Monza

    Fuori: Reita

    Dentro: Fardin

  • 83'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Gelli

    Dentro: Marinaj

  • 81'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Monza

    Fuori: Ganci, Attinasi

    Dentro: Romanini, Castelli,

  • 76'
    whistle
    Share Link

    GOL ANNULLATO AL MONZA

    Scaramelli sugli sviluppi di un corner sigla lo 0-2, ma è tutto fermo per offside

  • 76'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Monza

    Ci prova Attinasi da punizione diretta, si distende Bosi

  • 75'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Pinelli, intervento in scivolata in ritardo

  • 73'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Farcomeni, Bordoni

    Dentro: Canali, Ciucci

  • 67'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Ancora un'occasione per la Lazio, questa volta con Gelli che strozza troppo il tiro 

  • 67'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Monza

    Fuori: Bakoume

    Dentro: Scaramelli

     

  • 65'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Calvani, fallo di reazione a gioco fermo

     

  • 62'
    Share Link

    Occasione Lazio

    Cross di Gelli per Sulejmani che non riesce ad indirizzare la palla in rete

  • 59'
    substitution
    Share Link

    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Sana Fernandes, Cuzzarella

    Dentro: Serra, Baldi

  • 55'
    Share Link

    Doppia occasione Lazio

    Troppo leziosismo per i biancocelesti che prima con Farcomeni e poi con Gelli arrivano in area ma non riescono ad arrivare al tiro 

  • 53'
    goal
    Share Link

    Gol Monza

    Rete siglata da Reita, gran gol del brianzolo complice fors eperò un posizionamento non eccellente di Bosi

  • 46'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Farcomeni, causa simulazione

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gioco

  • 45'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Monza

    Fuori: Zanni

    Dentro: Fogliaro

  • 45'
    break_start
    Share Link

    Termina il primo tempo

    0-0 dopo i primi 45'

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Saranno due i minuti di recupero

  • 42'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Monza

    Cartellino giallo per il tecnico dei brianzoli, Oscar Brevi, per proteste

  • 40'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Monza

    Cartellino giallo per Mout, fallo su Cuzzarella che gli era sgusciato via

  • 34'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Monza

    Erroraccio di Gelli, simile a quello di Tavares nel derby, che regala palla a Reita, ma Bosi ci mette i guantoni

  • 33'
    shot_saved
    Share Link

    Occasione Lazio

    Serpentina di Sana Fernandes che si libera per la conclusione, tiro però troppo strozzato e facile parata in raccolta di Stajnar

  • 27'
    Share Link

    Ci prova il Monza con due punizioni

    Lazio fallosa in questa frazione di gara che concede due buone punizioni al Monza dal limite, i brianzoli non sfruttano però l'occasione

  • 23'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Bordoni

  • 22'
    corner_kick
    Share Link

    OCCASIONISSIMA MONZA

    Legge male il corner Bosi che esce malissimo spalancando la porta al Monza con il colpo di testa di Reita che termina pochi centimetri sopra la traversa

  • 21'
    Share Link

    Si fa vedere il Monza

    Cross dalla sinistra per Attinasi che di trivela va alla conclusione, sarà corner

  • 18'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione Monza

    Cartellino giallo per Ganci

  • 17'
    shot_saved
    Share Link

    OCCASIONE LAZIO

    Sulejmani si gira in area e tira in modo potente verso la porta, ma risponde il portiere biancorosso con un buon riflesso

  • 14'
    Share Link

    Si fa vedere la Lazio

    Ferrari prova a imbeccare Sulejmani in area, spazza la difesa brianzola

  • 9'
    Share Link

    Tanti errori tecnici

    Poche le azioni pulite in questo inizio con le due squadre che non si stanno nascondendo ma non riescono a fare male agli avversari

  • 3'
    Share Link

    Osservati speciali Farcomeni e Pinelli

    Ieri erano stati convocati da Sarri per il derby e chissà che non possano essere della partita a Genoa vista la totale emergenza a centrocampo della Lazio

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Inizia Lazio-Monza

    Muovono il primo pallone di gioco i brianzoli 

