Primavera Live | Lazio-Monza 0-1: termina il match
Torna in campo la Lazio Primavera che ospita il Monza per la quinta giornata del Campionato Primavera 1
Torna in campo la Lazio Primavera che questa volta per la partita casalinga giocherà dal Centro Sportivo La Borghesiana. I biancocelesti di Francesco Punzi dopo un inizio non promettente hanno ritrovato consistenza di risultati ed ora ospitano il Monza.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: Bosi, Calvani, Bordon, Cuzzarella, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Farcomeni, Pinelli, Ferrari, Sana Fernandes.
A disp.: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Milillo, Marinaj, Trifelli, Serra, Canali, Munoz, Montano, Iorio.
All.: Francesco Punzi
MONZA U20: Stajnar, Villa, Colonnese, Reita, Attinasi, Mout, Zanni, Ballabio, Bakoune, Albé, Ganci.
A disp.: Montagna, Bagnaschi, Azarovs, Romanini, Scaramelli, Buonaiuto, Gaye, Fardin, Castelli, De Bonis, Fogliaro.
All.: Oscar Brevi
Il live del match
95'
Termina il match
Vince il Monza contro la Lazio per 0-1, decide il bel gol di Reita a inizio secondo tempo
93'
Quadrupla occasione Monza
In pochi secondi il Monza ha ben 4 occasioni per andare avanti con i giocatori della Lazio che salvano sulla linea, alla fine anche un palo nega la doppietta ai brianzoli
90'
Tempo addizionale
4 minuti di tempo di recupero
90'
Occasione Monza
Ottima uscita bassa di Bosi che evita il gol dello 0-2
90'
Sostituzione Monza
Fuori: Reita
Dentro: Fardin
83'
Sostituzione Lazio
Fuori: Gelli
Dentro: Marinaj
81'
Sostituzioni Monza
Fuori: Ganci, Attinasi
Dentro: Romanini, Castelli,
76'
GOL ANNULLATO AL MONZA
Scaramelli sugli sviluppi di un corner sigla lo 0-2, ma è tutto fermo per offside
-
Occasione Monza
Ci prova Attinasi da punizione diretta, si distende Bosi
-
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Pinelli, intervento in scivolata in ritardo
-
Sostituzioni Lazio
Fuori: Farcomeni, Bordoni
Dentro: Canali, Ciucci
67'
Occasione Lazio
Ancora un'occasione per la Lazio, questa volta con Gelli che strozza troppo il tiro
-
67'
Sostituzione Monza
Fuori: Bakoume
Dentro: Scaramelli
65'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Calvani, fallo di reazione a gioco fermo
-
Occasione Lazio
Cross di Gelli per Sulejmani che non riesce ad indirizzare la palla in rete
-
Sostituzioni Lazio
Fuori: Sana Fernandes, Cuzzarella
Dentro: Serra, Baldi
55'
Doppia occasione Lazio
Troppo leziosismo per i biancocelesti che prima con Farcomeni e poi con Gelli arrivano in area ma non riescono ad arrivare al tiro
-
Gol Monza
Rete siglata da Reita, gran gol del brianzolo complice fors eperò un posizionamento non eccellente di Bosi
-
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Farcomeni, causa simulazione
-
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gioco
45'
Sostituzione Monza
Fuori: Zanni
Dentro: Fogliaro
45'
Termina il primo tempo
0-0 dopo i primi 45'
45'
Tempo addizionale
Saranno due i minuti di recupero
-
Ammonizione Monza
Cartellino giallo per il tecnico dei brianzoli, Oscar Brevi, per proteste
-
Ammonizione Monza
Cartellino giallo per Mout, fallo su Cuzzarella che gli era sgusciato via
-
Occasione Monza
Erroraccio di Gelli, simile a quello di Tavares nel derby, che regala palla a Reita, ma Bosi ci mette i guantoni
-
Occasione Lazio
Serpentina di Sana Fernandes che si libera per la conclusione, tiro però troppo strozzato e facile parata in raccolta di Stajnar
-
Ci prova il Monza con due punizioni
Lazio fallosa in questa frazione di gara che concede due buone punizioni al Monza dal limite, i brianzoli non sfruttano però l'occasione
-
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Bordoni
-
OCCASIONISSIMA MONZA
Legge male il corner Bosi che esce malissimo spalancando la porta al Monza con il colpo di testa di Reita che termina pochi centimetri sopra la traversa
-
Si fa vedere il Monza
Cross dalla sinistra per Attinasi che di trivela va alla conclusione, sarà corner
-
Ammonizione Monza
Cartellino giallo per Ganci
-
OCCASIONE LAZIO
Sulejmani si gira in area e tira in modo potente verso la porta, ma risponde il portiere biancorosso con un buon riflesso
-
Si fa vedere la Lazio
Ferrari prova a imbeccare Sulejmani in area, spazza la difesa brianzola
-
Tanti errori tecnici
Poche le azioni pulite in questo inizio con le due squadre che non si stanno nascondendo ma non riescono a fare male agli avversari
-
Osservati speciali Farcomeni e Pinelli
Ieri erano stati convocati da Sarri per il derby e chissà che non possano essere della partita a Genoa vista la totale emergenza a centrocampo della Lazio
-
Inizia Lazio-Monza
Muovono il primo pallone di gioco i brianzoli