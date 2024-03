CdS | Striscione in curva nord: “Ciao Maurizio”

I tifosi della Lazio, con uno striscione esposto in Curva Nord, hanno voluto salutare Sarri: «Ciao Maurizio», il messaggio per l'ex tecnico. In quel momento, a bordo campo, si stava esibendo la cantante Federica Buda. Tutto lo stadio a intonare “I giardini di marzo” di Battisti, brano scritto da Mogol, ieri allo stadio: ha seguito la partita seduto accanto al Ministro degli affari esteri Tajani, appena sotto Lotito. In Maestrelli il pensiero per Angelo Tonello, storico dirigente della Lazio scomparso a 84 anni: «Grande uomo, grande laziale. Ci mancherai». Poco dopo è apparsa in Nord un'altra dedica speciale per Daniel Guerini, ex Primavera vittima di un incidente stradale il 24 marzo 2021, a soli 19 anni: «Il tuo ricordo immenso, il nostro amore eterno. Per sempre Guero».

Il Corriere dello Sport