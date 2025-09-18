Martini: “Ci chiamavano fascisti. Le Brigate Rosse progettavano un attentato contro di noi…”

Ai taccuini del quotidiano La Gazzetta dello Sport è intervenuto l’ex calciatore biancoceleste Luigi Martini, un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al calcio e che por raccontare di quanto questo significato per lui e di tutte le esperienze dell’anno segnato durante la sua vita. Protagonista dello scudetto del 1974, il primo della storia della Lazio, Martini si è lasciato andare ad una serie di ricordi dell’intervista al quotidiano, parlando anche degli anni difficili trascorsi alla Lazio quando la politica si mischiava violentemente con il calcio, al punto che i calciatori biancocelesti rischiarono di essere vittime di un attentato delle Brigate Rosse.

L’intervista di Martini

Il suo esordio come calciatore

Avevo sette-otto anni e vivevo a Capannori, un comune limitrofo a Lucca. Nei due km di tragitto casa-scuola, con un pallone sgonfio, giocavo perdite immaginarie e quando arrivava nella piazza, ad accogliermi c’era il sarto del paese affacciato alla finestra, un tipo strambo che parlava da solo, immaginando che davanti alla luce fossero centinaia di persone, invece c’era soltanto io. Mi incitava e applaudiva. Avevo una passione che mi divorava. Ho cominciato a giocare con la lucchese in quarta serie e nel 1971, a 22 anni, sono arrivato alla Lazio.

Gli anni alla Lazio

Eravamo forti e fragili, uniti e divisi. Immortali e maledetti. Tanti amici se ne sono andati giovani, prima del tempo. Di noi dicevano: l’altra squadra di fascisti. La Digos ci ha avvertì: le Brigate Rosse stanno progettando un attentato contro di voi. Avevamo il porto d’armi, giravamo con le pistole, Petrelli sparava ai lampioni, io andavo tre volte alla settimana al poligono. Ci allenavamo in due spogliatoi diversi. Da una parte Chinaglia, Wilson, Pulici, Nanni, Oddi; dall’altra io, re Cecconi, Frustalupi, Petrelli, D’amico era un ragazzino, Garlaschelli sta per i fatti suoi. Ci guardavamo di sbieco, nelle partitelle ci si menava senza pietà. A vigilare su tutti la persona più bella che ho conosciuto Tommaso Maestrelli.

Su Mestrelli

Un uomo immenso e buono, lo definirei un comunicatore e evangelico. L’immagine che portano nel cuore e la domenica dello scudetto, quando vince mollo di più contro il Foggia.le Maestrelli che si porta le mani ai capelli e piange, piange tutte le lacrime che ci sono state e quelle che verranno.

Su Chinaglia

Giorgio voleva solo “fare giò”, come diceva lui. Era un ragazzo d’oro, ma incazzoso. Ha combattuto tutta la vita con i demoni che aveva dentro.

Su Luciano Re Cecconi

Luciano ancora oggi è l’ombra che mi cammina accanto. Lo convinsi a lanciarsi con il paracadute. Mi diceva: Gigi, e se cadendo ci spacchiamo le gambe? E subito dopo eravamo in volo, insieme. Sono arrivato in ospedale pochi minuti dopo che era morto, il medico mi prese il dito e l’accompagnò sul rene di Luciano, dove si era fermato il proiettile. Non credo all’ipotesi dello scherzo, non esiste. Ho letto gli atti, nessun testimone l’ha sentito pronunciare la frase: “Fermi tutti questa è una rapina“. Luciano non lo avrebbe mai detto. Sono convinto che sia partito un colpo accidentale. Il gioielliere aveva paura, era stato rapinato più volte. Impugnava una pistola 7,65 cm con il cane sensibilizzato, prima ha spuntato l’arma su Ghedin e poi, spostandola appena, ha sparato. Basta un niente, basta sfiorare il grilletto.

