Il Messaggero | Lazio, il ds Fabiani parla ai giocatori del futuro. Mercato, Mandas per arrivare a Colpiani

Il destino di Mandas è legato ovviamente a quello di Provedel a giugno. La Lazio crede tanto nel suo numero uno friulano, gli ha adeguato il contratto a 2,4 milioni sino al 2027, ma ora potrebbe sfruttare l'eco mondiale delle sue gesta in Champions. Ivan ha 30 anni, la Premier (specie lo United) lo sta monitorando da tempo. È stato pagato allo Spezia 2 milioni, se arriveranno offerte da 25-30 potrebbe essere sacrificato a malincuore per puntare sul 22enne greco.

Su Provedel c'è anche la Juventus, se non dovesse arrivare alla prima scelta Di Gregorio. Fra i pali potrebbe scatenarsi un incredibile gioco a incastro. A Monza non sono passate inosservate proprio le parate da urlo di Mandas, piace come sostituto e potrebbe essere inserito nell'affare Colpani con la Lazio. Il club capitolino dovrà però decidere se inserire il cartellino oppure, come inizialmente preventivato, dare Mandas solo in prestito (per farsi le ossa) con l'eventuale permanenza di Provedel a Formello.

Fabiani ha parlato alla squadra

E martedì, davanti a Igor, anche il ds Fabiani ha tenuto un discorso al gruppo:

«Isoliamoci, non è vero che ci saranno tutte le cessioni che si dicono. Dovete credere nel progetto Lazio, ora e in futuro».

Eppure, già a partire dalla porta, è tutto così incerto.



Alberto Abbate Il Messaggero