Dopo il pareggio in casa dei campioni d'Italia in carica, la Lazio Primavera torna a giocare al Mirko Fersini di Formello attesa dal Monza. La squadra di Sergio Pirozzi si trova in un buon periodo di forma e serve dare continuità per continuare a provare ad entrare nei Playoff che assegnano il tricolore. Attualmente la Lazio occupa la settima casella con 44 punti, mentre il Monza è 12° con 37 lunghezze.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Petta, R. Bordon, Milani; Di Tommaso, F. Bordon, Nazzaro; Cuzzarella, D`Agostini, Farcomeni.

A disp.: Bosi, Turrini, Ferrari, Petta, Gelli, Munoz, Serra, Sulejmani, Balde, Marinaj, Karsenty.

All.: Sergio Pirozzi



MONZA: Vailati; Domanico, Longhi, Nenè, Lupinetti, Beretta, Crasta, Ballabio, Capolupo, Azarovs, De Bonis.

A disp.: Ciardi, Bagnaschi, Pedrazzini, Postiglione, Giubrone, Viti, Gaye, Fumagalli, Miani, Scaramelli.

All.: Cristian Zenoni

Il Live del match tra Lazio e Monza Primavera