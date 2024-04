PRIMAVERA | Monza-Lazio, le formazioni ufficiali

La Lazio Primavera scende in campo a Monza per la 30esima giornata del campionato di Primavera 1. La partita inizia alle 11 e si potrà seguire su Sportitalia. Match importantissimo per non perdere il passo con Inter, capolista a 60 punti, e Roma, seconda a 57, che hanno già giocato. I ragazzi di Sanderra al momento occupano il terzo posto a 53 punti.

Di seguito le formazioni ufficiali:

MONZA: Mazza; Bagnaschi, Diene, Lupinetti, Marras, Berretta, Kassama, Martins, Zoppi, Capoluco, Postiglione.

A disp.: Ciardi, Colombo, Dell`Acqua, Goffi, Cattaneo, Fernandes, Giubrone, Nene, Brugarello, Graziano, Domanico.

All.: Oscar Brevi

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Bordon, Ruggeri; Sardo, Nazzaro, Napolitano; Cuzzarella, Di Gianni, Sana Fernades.

A disp.: Martinelli, Bosi, Milani, Bedini, D`Agostini, Kone, Paolocci, Serra, Tredicine, Bigotti, Cappelli.

All.: Stefano Sanderra