Il Deportivo La Coruna su Pellegrini: non solo Tagliafico, al club interessa anche il terzino biancoceleste

Pellegrini e Tagliafico nella lista del club

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Deportivo La Coruna guarda in casa Lazio per il ruolo di esterno: in lista c’è Luca Pellegrini.

Il terzino è quindi finito nel mirino del club spagnolo, che lo segue insieme a Tagliafico dell'Olympique Lione.

Al momento il calciatore è impegnato al Mondiale con l'Argentina, che giocherà la finale domenica sera contro la Spagna.

Questa sera si terrà invece la sfida tra Francia e Inghilterra che si affronteranno per aggiudicarsi il terzo posto. Il calcio d'inizio della "Finale di bronzo" è fissato alle 23 al Miami Stadium.

Il Deportivo La Coruna è una società attiva in questa sessione di mercato

Il club ha già ufficializzato Asp-Jensen del Bayern Monaco. Il classe 2006 era stato uno dei nomi valutati dalla Lazio.

Il centrocampista danese ha però trovato un accordo con il Deportivo La Coruna firmando un contratto valido fino al 2031.

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi, anche l'Hull City aveva mostrato interesse per Luca Pellegrini, che ha un contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio.