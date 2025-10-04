LIVE

Primavera Live | Lazio-Inter 0-0: tutto pronto si inizia

Dopo il pareggio per 0-0 in trasferta sul campo del Lecce, la Lazio Primavera torna a giocare in casa ospitando l'Inter

Dopo il pareggio per 0-0 in trasferta sul campo del Lecce, la Lazio Primavera torna a giocare in casa anche se non tra le mura amiche dello Stadio Fersini di Formello bensì al Centro Sportivo La Borghesiana. I ragazzi di Francesco Punzi ospitano l'Inter, che in questa prima parte di campionato sta un po' stentando. Biancocelesti e nerazzurri sono divisi da una sola lunghezza con la Lazio a quota 7 mentre l'Inter fermo a 6 punti. Il match sulla carta promette bene non resta che attendere conferme dal rettangolo verde di gioco.

Le formazioni ufficiali

Lorenzo Ferrari - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Ciucci; Baldi, Munoz, Gelli; Cuzzarella, Sulejmani, Cuzzarella.

A disp.: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi.

All.: Francesco Punzi

INTER U20: Taho; Marello, Cerpelletti, Zouin, Hidalgo, Bovio, Putsen, Mezmizi, Ballo, Nenna, Lavelli.

A disp.: Adomavicius, Della Mora, Humames, Pinotti, Romano, Moressa, La Torre, Kukulis, Vukoje, Breda, Williamson.

All.: Benito Carbone

Il live del match

 

  • 20'
    Ci prova l'Inter

    Zarate dalla distanza prova la conclusione, palla alta

  • 18'
    L'Inter reclama un rigore

    L'arbitro lascia proseguire nonostante le proteste dell'Inter per un contatto in area

  • 8'
    shot_saved
    Occasione Lazio

    Taho blocca un bel colpo di testa di Bordon su palla inattiva

  • 4'
    Occasione Inter

    Uscita imprecisa di Bosi che smanaccia con la palla che resta pericolosamente in area, alto il tap-in dell'Inter

     

  • 3'
    Pillola di formazione

    Nel corso del riscaldamento Bovio (Inter) ha riscontrato qualche problema al suo posto Breda

  • 1'
    match_started
    Tutto pronto si inizia

    Muovono gli ospiti il primo pallone di gioco

