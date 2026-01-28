Piemonte nel post: "La Roma è qualcosa di speciale ma è passato, ora con la Lazio..."

L'intervento al termine della sfida contro le giallorosse della calciatrice biancoceleste che ha commentato in zona mista e ai microfoni della società laziale la prestazione della squadra.

Non è il risultato che speravamo. Quello che abbiamo fatto all'andata non è andata come speravamo. Ci mancava anche Francesca (Durante, ndr). Siamo state sfortunate anche con la traversa di Goldoni. Ma poi abbiamo fatto degli errori, che nel calcio si pagano.

Ci è mancato quello che abbiamo fatto all'andata. Dobbiamo lavorarci, ma questo ci serve per crescere.

Arriviamo da tante partite e non è una squadra abituata a farne tante, ma abbiamo fatto tantissime gare. Questa partita ci farà crescere molto. Dobbiamo ripartire da questo. Fa male, vogliamo portare a casa qualcosa. ma ora abbiamo il campionato e dobbiamo pensare a questo.

Sul mio ricordo al Tre Fontane? Stare con la Lazio mi da tanto, la Roma è qualcosa di speciale ma è passato. È sempre speciale tornare qui, ma la Lazio mi ha accolto come non mai.