Piemonte nel post: "La Roma è qualcosa di speciale ma è passato, ora con la Lazio..."
Il commento al termine della sfida tra Rome Lazio della calciatrice biancoceleste
L'intervento al termine della sfida contro le giallorosse della calciatrice biancoceleste che ha commentato in zona mista e ai microfoni della società laziale la prestazione della squadra.
Le parole nel post partita
Non è il risultato che speravamo. Quello che abbiamo fatto all'andata non è andata come speravamo. Ci mancava anche Francesca (Durante, ndr). Siamo state sfortunate anche con la traversa di Goldoni. Ma poi abbiamo fatto degli errori, che nel calcio si pagano.
Ci è mancato quello che abbiamo fatto all'andata. Dobbiamo lavorarci, ma questo ci serve per crescere.
Arriviamo da tante partite e non è una squadra abituata a farne tante, ma abbiamo fatto tantissime gare. Questa partita ci farà crescere molto. Dobbiamo ripartire da questo. Fa male, vogliamo portare a casa qualcosa. ma ora abbiamo il campionato e dobbiamo pensare a questo.
Sul mio ricordo al Tre Fontane? Stare con la Lazio mi da tanto, la Roma è qualcosa di speciale ma è passato. È sempre speciale tornare qui, ma la Lazio mi ha accolto come non mai.