Il Messaggero | Tchaouna supera Isaksen nelle gerarchie. Asta per Laurienté

Tchaouna sembra la prima scommessa vinta di questo calciomercato. Velocità, forza, inserimenti, ambidestro: tutte qualità che appartengono al 20enne originario del Ciad, ma naturalizzato francese. Pagato quasi 10 milioni (in tre rate), a Salerno lo avevano ribattezzato “fulmine” e con la Lazio nel pre campionato ha subito messo il turbo. Dopodomani a Frosinone vuole dimostrare di avere fame e coraggio, oltre a voler segnare ancora oltre i 4 gol messi a segno finora.

Atalanta e Fenerbahce su Isaksen

Contro l'Hansa è partito titolare Isaksen, poi sostituito con Tchaouna che è subito andato a segno. Il sorpasso per la titolarità sembra dietro l'angolo, anche perché il danese ieri era ai box per un affaticamento e resta sul mercato. Era stato detto no a uno scambio con Stengs del Feyenoord, ma di fronte ad un'offerta da da 20 milioni Isaksen potrebbe partire: su di lui avrebbero messo gli occhi Atalanta e Fenerbahce.

I nomi per la Lazio

Baroni, si sa, vuole un altro esterno ma più passa il tempo più sembra complicato portare Laurienté a Roma. L'accordo col calciatore c'è, ma manca quello col Sassuolo, che chiede tra i 15 e i 20 milioni. Lo ha comunicato l'ad neroverde Carnevali a Skysport per scatenare un'asta. L'alternativa è Fernandez-Pardo, classe 2005. Un nome più forte è James Rodriguez, ma porta ancora molte riflessioni sia per l'età che per l'ingaggio e le commissioni (8 milioni in tutto) e sulla trequarti resiste ancora Bellingham jr. Occhio alla pista Vitor Roque, che potrebbe riaprirsi per l'attacco: il Girona ha venduto Dovbyk alla Roma, se tornasse su Castellanos si avrebbe il budget per mettere a segno il colpo.