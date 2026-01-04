La Fiorentina batte la Cremonese, Kean decisivo nel finale

Nel pomeriggio è andata in scena la sfida tra Fiorentina e Cremonese decisa proprio da Kean nel finale

Emanuele Petrucci /
Serie A
Depositphotos

Prosegue questa domenica di Serie A: alle ore 18:00 si sfideranno Verona e Torino, questa sera invece ci sarà Inter-Bologna. Nel pomeriggio è andata in scena la sfida tra Fiorentina e Cremonese decisa proprio da Kean nel finale.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Pallone Serie A
Pallone Serie A - Proietto

Fiorentina-Cremonese 

Dopo la sconfitta di Parma i viola reagiscono in casa contro la Cremonese. A decidere l’incontro è stato proprio Moise Kean nel finale; le diverse occasioni create dalla Fiorentina questa volta hanno ripagato. Tre punti importantissimi in ottica salvezza, mercoledì la squadra di Vanoli farà visita proprio alla Lazio di Sarri, sconfitta in maniera netta dal Napoli di Conte.

Lazio-Napoli, Massa estrae due rossi per i biancocelesti: l'analisi di Calvarese
Torino, parla il ds Petrachi: “Belahyane? Valutazioni in atto…”